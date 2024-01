Jefe de la PNP evita responder sobre propuesta de contratar guardaespaldas armados para resguardar a serenos

En entrevista a Exitosa, el comandante general de la PNP, Jorge Angulo, prefirió no opinar sobre la propuesta del alcalde de Magdalena, Francis Allison, de contratar guardaespaldas armados para resguardar a serenos en la lucha contra la delincuencia.

Desde Mesa Redonda, en Cercado de Lima, la autoridad policial dijo "reservarse sus palabras" porque podría colisionar con lo planteado por el burgomaestre en los últimos días.

En esa línea, apuntó que Allison Oyague es libre de "ejercer" lo que crea conveniente. Y es que, según Angulo Tejada, la Policía Nacional del Perú es un ente "netamente operativo".

"Prefiero no opinar, el alcalde es libre de ejercer su voluntad. (¿Cree que esta medida será efectiva?) Me voy a reservar porque puedo colisionar con la petición del señor alcalde. La Policía Nacional es una autoridad netamente operativa", dijo a nuestro medio.

Días atrás, Francis Allison dio cuenta de un innovador plan para combatir la delincuencia: La incorporación de guardaespaldas armados en las unidades móviles de la Municipalidad de Magdalena. Según indicó, la Ley de Seguridad Privada le permite emplear dicha modalidad contra la criminalidad.

"Estamos implementando, en unos meses, como primera municipalidad del Perú, la contratación de guardaespaldas armados, que está permitido. En la Ley de Seguridad Privada existen guardaespaldas. (...) No es serenazgo, porque ellos no pueden tener armas", expresó el viernes último.

Ante este anuncio, Allison se animó a calificar a Magdalena como "el distrito con el mejor serenazgo del Perú". Ello, porque habría destinado el 32% de su presupuesto (alrededor de 16 millones de soles) en materia de seguridad ciudadana.

Frente al plan de Allison Oyague, Rafael López Aliaga (RLA), alcalde de Lima, dijo que es una "buena idea" de su homólogo distrital. A detalle, reveló que el modelo de seguridad privada sería imitado en caso Magdalena obtenga buenos resultados.

"Yo creo que es buena idea, pero quiero ver la parte legal bien. He pedido opinión legal. Si funciona en Magdalena, en buena hora. Yo creo que lo bueno hay que imitarlo, pero que no nos pongan trabas después. Ahí el tema es contratar a una seguridad particular. Sería interesante replicar el modelo", declaró.