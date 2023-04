¡Lamentable! Falleció la joven que permaneció tres meses en UCI tras acudir al dentista para sacarse la muela

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este domingo falleció la joven que permaneció tres meses en la Unidad de Cuidados Intensivos tras acudir a una clínica dental para extraerse una muela. Según informaciones, el deterioro durante este tiempo produjo una falla multiorgánica que terminó por quitarle la vida a Leidy Contreras Patiño.

De acuerdo a su hermana, el centro médico especializado Quirodent permanece sin hacerse responsable por lo ocurrido. Pese a que realizó una denuncia ante la Fiscalía por el caso de su hermana, los doctores de la clínica dental parecen dilatar el proceso.

"Quirodent no da la cara. En sus declaraciones, uno de los doctores solamente ha ido a dilatarlo todo por tantas barbaridades con palabras técnicas que dijo en su entrevista. Su declaración no ha servido", declaró para nuestro medio.

Asimismo, señaló que el otro de los doctores solamente ha puesto "excusas baratas" para no acudir a todos las citaciones. Según precisó, ha llegado a mencionar que su abogada se encontraba enferma y el contexto del Covid-19 impedían que pudiera presentarse.

"El otro doctor solamente ha puesto excusas baratas de que su abogada estaba enferma y resulta que han contratado un buffet de cinco abogados. No es posible estas excusas. Hasta la hecha más de tres veces los han citado y no dicen nada", expresó.

Falleció la joven que acudió al dentista y terminó en UCI

Tras más de tres meses en la Unidad de Cuidados Intesivos, falleció Leidy Contreras Patiño a causa de una falla multiorgánica producto de su deteriorado estado de salud.

Hermana exige justicia

La hermana de Leidy se dirige a las autoridades para exigir justicia por su muerte pues, según asegura, lleva meses intentando enfrentar a la clínica dental, pero esta no muestra respuesta. Además, la Fiscalía le estaría exigiendo varios requerimientos para poder continuar con el proceso, lo cual lo convierte en uno más lento.

"Yo exigo justicia porque no es posible que mi hermana fallezca y tres meses después (desde que ingresó a UCI) no hemos recibido respuesta ni la de clínica ni de los doctores ni del juez. La Fiscal ha metido varios requerimientos, hasta la fecha ha pasado el plazo y el juez no responde", puntualizó.

De esta manera, se exige que la muerte de Leidy Contreras Patiño no quede impune y los responsables se hagan cargo por lo ocurrido. Si bien es cierto que una falla multiorgánica acabo con su vida, esta fue producto de una infección que habría contraído luego de atenderse en la clínica dental Quirodent.