Los Olivos: ¡Terrible! Escolar apuñala a su compañero por haber "chocado su carpeta"

¡Indignante! Un escolar del centro educativo Manuel Gonzales Prada, ubicado en el distrito de Los Olivos, apuñaló a su compañero de clases debido a que tuvieron una discusión porque la víctima había "chocado la carpeta" de su atacante.

En declaraciones para Exitosa, la madre del alumno agredido contó que, según le refirieron, su hijo estuvo jugando dentro del salón y de casualidad impactó el pupitre del que se convirtió en su agresor.

"Lo que me dicen sus compañeros es que, en el salón, mi hijo con su otro amigo han estado jugando y de casualidad han chocado la carpeta de este chico. El chico se ha levantado, los ha amenazado a mi hijo y al otro chico, los ha insultado y todo", manifestó la mujer.

La señora llegó hasta la comisaría Sol de Oro para poner la denuncia correspondiente ante este terrible caso, en el que no solo están involucrados los dos menores; sino que, además, un hombre que sería ajeno al colegio, quien le dio al niño el objeto punzocortante para agredir a su compañero.

En las cámaras de seguridad se puede visualizar que la víctima, que vestía el buzo del colegio y portaba su mochila negra, salió del colegio junto a un compañero con rumbo a su casa. En ese momento, el otro escolar apareció con el mencionado sujeto y, luego de cometer su propósito, se van rápidamente del lugar.

La mamá del menor confirmó que este fue herido a la altura del estómago y ya fue operado durante la madrugada. Se determinó que tiene perforado el hígado y el páncreas; sin embargo, de momento se encuentra fuera de peligro y recuperándose. Además, informó que se ha identificado al agresor, que está con paradero desconocido, pero no a su acompañante.

"No se ha podido identificar todavía, no sabemos de donde es y lo que me dicen los policías es que están yendo a peinar la zona para ver si lo atrapan. Ya han ido a su casa, a la casa de familiares para ver si de repente los están encubriendo", agregó.