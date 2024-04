Dayanita EXIGE a Reniec el cambio de su identidad y sexo en DNI ¿Cómo se llamará?

La actriz cómica, Dayanita, vuelve a remecer la farándula nacional y esta vez no por su relación con Topito sino porque decidió acudir a la justicia para exigir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que modifiquen su identidad y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La integrante de JB reiteró que le gustaría ya dejar de usar su nombre, Max Orlando, ya que se considera una mujer "hecha y derecha" y por ello, acudió a la justicia para tener una nueva identidad tal como a ella le gustaría que la llamen.

"En el DNI me encuentras como Max Orlando, eso todo el mundo lo sabe y no me da vergüenza, pero igual estoy en un juicio para cambiar mi nombre. En mi nuevo DNI voy a salir como Dayana Milagros y con la 'F', de sexo femenino", señaló Dayanita a un medio local.