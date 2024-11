Madre de Sheyla Cóndor exige mayor investigación en asesinato de su hija para descartar posible tráfico de órganos

La madre de Sheyla Cóndor, Elsa Torres Vivanco, visitó los estudios de Exitosa para conversar acerca de las investigaciones que se vienen dando respecto al trágico asesinato de su hija al interior de un departamento en Comas. La mujer llegó acompañada de la abogada, Rosario Sasieta, para recibir un respaldo legal del caso.

Entre las diferentes consultas que se le realizó a la progenitora de la víctima, una de ellas se refirió a la nueva versión que ha comenzado a circular respecto a que el móvil de este asesinato sería un presunto tráfico de órganos.

Por ello, Elsa Torres Vivanco pidió a las autoridades correspondientes a poder esclarecer como se dio la muerte de su hija y si sus órganos vitales se encuentran completos ya que aseguró que no recibió todos los restos de su fallecida heredera.

"Eso es lo que yo quiero saber. La encontré en las bolsas porque reconocí sus ropas, por eso digo ¿Dónde están los órganos de mi hija? Su corazón, sus riñones. Tengo mucha tristeza de mi hija que se va incompleta de sus órganos. ¿Por qué tanto daño le han hecho a mi hija? Eso es lo que yo me pregunto. Mi hija no merecía", inició.

La madre de Sheyla Cóndor volvió a hacer énfasis en la poca respuesta que recibió por parte de la Policía Nacional cuando acudió a la comisaría de Santa Anita para asentar la denuncia de la desaparición de su hija. La mujer aseguró que las autoridades hicieron caso omiso de su reclamo lamentando este hecho ya que pudo haber rescatado a su hija si todos actuaban con la rapidez necesaria.

"Cuando yo la encuentro, yo me había amanecido a las 5 de la mañana y este desgraciado la mata tan rápido. Nosotros no teníamos dinero, nadie nos hace caso, eso es lo que me indigna", añadió.