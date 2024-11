Madres de niños con habilidades diferentes alzan su voz tras denuncias de maltrato en el Cetdin

La indignación de las madres de los niños con habilidades diferentes, se desató tras conocerse las denuncias de maltrato infantil en el Centro de Terapia y Desarrollo Integral (Cetdin), un espacio que prometía cuidado y atención especializada a menores con condiciones como el autismo, pero que resultó ser escenario de abusos.

Como se recuerda, el escándalo salió a la luz luego de que padres denunciaran agresiones físicas y verbales sufridas por sus hijos en este centro. Según los testimonios, los menores, en su mayoría autistas, fueron víctimas de tratos degradantes que dejaron secuelas físicas y emocionales. Entre las acusaciones se mencionan gritos, golpes y negligencia en la atención terapéutica.

La protesta, realizada a las afueras del Congreso de la República, estuvo cargada de emotividad y reclamos concretos. Las madres exigieron: Investigación inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables del maltrato en Cetdin, mayor supervisión y regulación de los centros terapéuticos en el país con una capacitación adecuada para los profesionales que trabajan con niños con habilidades diferentes.

"Fueron torturados, por el señor Roger Dante Baltazar Rodríguez, director de Cetdin, no es justo que nuestros niños pasen por eso nos dijeron que era un centro terapéutico sin embargo nuestro hijos venían con moretones en el cuerpo, preguntábamos y nos decían que no ocurrió en el centro y ahora nuestros niños no pueden dormir, mi hijo era independiente ahora no puedo dejarlo solo, siempre está pendiente de mí". expresó indignada una de las madres presentes en la protesta.