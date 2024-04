María Antonieta Alva se pronuncia tras ser tildada de 'vieja': "Soy feliz desde que dejé de teñirme las canas"

Hace algunas semanas diversos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por el impactante cambio físico que tuvo la ex ministra de Economía, María Antonieta Alva. Ahora, la economista rompió su silencio a través de sus redes sociales y cuestionó a quienes la tildaron de 'vieja'.

A través de su cuenta oficial de LinkedIn, la extitular del Ministerio de Economía hizo una catarsis sobre las críticas que las personas públicas sufren respecto a su físico.

Tomando como referencia el caso de la Muñequita Milly, quien se sometió a una liposucción tras ser criticada por haber subido de peso y en la que resultó muerta por una presunta negligencia médica; María Antonieta lamentó que la cantante haya tomado esa decisión por el bullying que recibió en redes sociales.

María Antonieta Alva responde a sus críticos

En esa misma línea, recordó que cuando fue ministra de Economía recibió muchas críticas por su aspecto físico y hasta por su edad, ya que tomó la titularidad del MEF cuando apenas tenía 34 años, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en ocupar el cargo.

"Cuando fui ministra, en medio de una pandemia, se incluía entre la lluvia de críticas que recibía a diario referencias a mis ojeras, a la mochila que llevaba, al color de mi ropa. Opté por usar un uniforme: camisas y polos con el logo del Ministerio que no me distrajeran de lo que era realmente importante en ese momento", agregó.

En la parte final de su publicación, María Antonieta Alva Lupedi dijo estar consiente de todas las críticas que ha recibido por su gran cambio físico y lamentó que ese tipo de acoso solo se de en las mujeres, ya que cuando se trata del envejecimiento de un hombre todos lo aceptan como signo de madurez.

"Varios años después, totalmente alejada de la esfera pública, algunas personas se han fijado en mis canas. Han dicho que he envejecido, que me veo fatal, que qué cosa horrible me había pasado. A ningún hombre he visto que se le mida igual. En un hombre, el pelo blanco no solo es madurez, sino sabiduría", acotó.