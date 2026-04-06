Marina de Guerra advierte nuevos oleajes anómalos: Entérate desde cuándo se registrará este fenómeno en el litoral

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos en el litoral peruano para esta semana de abril.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 13-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la noche del miércoles 8 de abril hasta el lunes 13 del mismo mes. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

En comparación con los oleajes que se registraron en el litoral durante Semana Santa, para esta oportunidad se prevé una menor intensidad, según las estimaciones de la DHN. Por ejemplo, para el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), las condiciones del mar serán "normales", sin generar riesgo alguno a los bañistas y pobladores que concurren a diario a las playas de esta parte del país.

Este mismo pronóstico se replicará también en el litoral centro, desde la zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona. No obstante, desde el sur de la Provincia Constitucional del Callao hasta San Juan de Marcona, el arribo de oleaje de nivel ligero del suroeste se registrará desde la noche del miércoles 8 de abril.

Del mismo modo, para el litoral sur (al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), la llegada del oleaje ligero será desde la tarde del miércoles 8 de abril. Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Reporte de oleaje.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.