¡Revelado! Hugo García e Isabella Ladera anuncian con emoción el género de su bebé

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García e Isabella Ladera pusieron fin al misterio este lunes 06 de abril y revelaron el género de su primer hijo juntos. A través de redes sociales, la pareja compartió una serie de imágenes llenas de ternura, donde se aprecia el momento central de su "gender reveal".

Emotivo "gender reveal" de la pareja

Isabella Ladera y Hugo García finalmente paralizaron las redes con un emotivo "gender reveal", la pareja puso fin al misterio: El hijo de la influencer y el exchico reality será un varón. El momento cumbre llegó al partir una torta que, con un tierno relleno celeste, confirmó la llegada su primer hijo juntos. "Los sueños sí se cumplen", confesó una conmovida Isabella en la red social Instagram.

Hugo García e Isabella Ladera comparten la tierna revelación del género de su bebé

La pareja lo anunció oficialmente a través de una sesión de fotos

Las fotos, en las que también aparece Mía, la hija mayor de Isabella fruto de una relación anterior, muestran a la familia vestida de blanco y rodeada de detalles alusivos al deporte (pelotas de béisbol, carritos de juguete y unas prendas de la marca de autos Mercedes), haciendo alusión a la pasión deportiva de Hugo y a la ilusión de ambos por el futuro de su hijo.

El anuncio fue acompañado por una frase que refleja la alegría y el sueño compartido: "Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios". Es así como la pareja anunció oficialmente, a través de una emotiva sesión de fotos, que esperan un niño.

Tras meses de expectativa y mensajes enigmáticos en redes sociales, Hugo e Isabella comparten su felicidad con familiares, amigos y seguidores, consolidando una nueva etapa en su vida juntos.

Detalles del embarazo y la nueva vida en Miami

La gestación de Isabella Ladera ha sido uno de los temas de conversación recurrentes en la farándula local. Desde que anunciaron el embarazo en febrero, la pareja optó por mantener en secreto el género del bebé, compartiendo solo detalles selectos con sus seguidores.

En aquella ocasión, publicaron una imagen en blanco y negro partiendo una torta, dejando a los fans con la duda y generando expectativa en redes.

Durante el embarazo, Isabella e Hugo han optado por vivir el proceso de forma privada y a su propio ritmo, lejos del bullicio mediático. Residen actualmente en Miami, donde han construido una rutina familiar estable. La presencia de Mía, la hija de Isabella, ha sido clave para consolidar el vínculo y dar forma a una nueva familia.