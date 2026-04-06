Delia Espinoza juró como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima para el período 2026-2027

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, juró este lunes 6 de abril como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el período 2026-2027 en reemplazo de Raúl Canelo Rabanal.

Como se recuerda, la extitular del Ministerio Público venció en segunda vuelta a Humberto Abanto el pasado sábado 14 de marzo, en medio de la inhabilitación que le impuso el Congreso en diciembre de 2025 para que no ejerza cargos públicos por 10 años.

Oficializa su nombramiento al mando del CAL

En un acto protocolar llevado a cabo en el auditorio principal de la sede del CAL, ubicado en Miraflores, el saliente decano tomó juramento a Espinoza Valenzuela ante la presencia de todo el colegiado e invitados presentes.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Delia Espinoza ha jurado como la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima. La exfiscal de la Nación fue aclamada por los presentes durante el acto protocolar.



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Con el clásico "Sí, juro", la abogada oficializó el inicio de nuevas funciones, esta vez mando del CAL, desde donde impulsará la derogatoria de las leyes conocidas como 'procrimen', así lo anunció a Exitosa el pasado 18 de marzo, advirtiendo -una vez más- su peligrosidad para el sistema de justicia, al afirmar que "en su mayoría" deberían revisadas para ser puestas a debate.

"Las decisiones a nivel político, eso no incumbe a un gremio que se encarga de ser la voz, la conciencia jurídica no solo de Lima, sino también de la nación. Donde entramos a tallar es en los aspectos netamente legalistas; es decir, temas de proyectos de ley, que están en curso o que ya fueron dados, estas leyes denominadas 'procrimen'. Nosotros vamos a seguir impulsando que se revisen para que sean derogadas, las que tienen que derogarse, me temo que son casi todas", afirmó en "Hablemos Claro".

Adelanto de sentencia por demanda contra Fernando Rospigliosi será este martes 7 de abril

Este martes 7 de abril, desde las 3:00 p. m., el Juzgado Supremo Unipersonal adelantará su fallo con referente a la demanda por difamación que le entabló Delia Espinoza al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por haberla calificado de "desquiciada" el pasado 17 de enero.

#LoÚltimo. Juzgado Supremo Unipersonal programa para el próximo martes 7 de abril, a las 15:00 horas el adelanto de fallo de la querella contra Fernando Rospigliosi Capurro por el delito de difamación en agravio de Delia Espinoza Valenzuela. Seguir aquí: https://t.co/yN6bqPqwMb — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 1, 2026

Asimismo, la flamante decana del CAL exigió una condena de dos años y cuatro meses de prisión por la mencionada comisión, así como 240 días de multa y una reparación civil de un millón de soles.

A manera de respuesta, el parlamentario de la bancada de Fuerza Popular calificó de "astronómica" la multa y pena solicitada por la parte demandante. En ese sentido, acusó a la exfiscal de "limitar la libertad de opinión"; además, de presuntamente haber "perseguido judicialmente" a los efectivos policiales que enfrentaron las protestas sociales mientras ocupaba el cargo.

De esta manera, Delia Espinoza asume un nuevo reto profesional en el CAL, en medio de su inhabilitación política y la posibilidad de ganarle una demanda al titular del Congreso.