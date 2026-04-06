BTS en Lima: Ticketmaster Perú empleará tecnología antibots para la venta de entradas

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiebre por BTS ya se siente en la capital, ante la llegada del tour mundial ARIRANG al Estadio de San Marcos este 9 y 10 de octubre, la seguridad digital se ha convertido en la prioridad número uno.

Ticketmaster Perú ha confirmado que desplegará un robusto sistema antibots diseñado para garantizar que las entradas lleguen a manos de los fans y no a revendedores automatizados.

Una barrera contra el fraude

El objetivo principal de esta estrategia es asegurar una experiencia de compra justa y transparente. El sistema de la ticketera no solo busca agilizar la fila virtual, sino también neutralizar cualquier intento de práctica fraudulenta mediante mecanismos de control de acceso de última generación.

Según detalló la subgerencia general de Ticketmaster Perú, la compañía ha destinado una inversión global que supera los 1,000 millones de dólares en la última década para perfeccionar su tecnología de protección.

Estos pilares tecnológicos permiten monitorear el tráfico en tiempo real y bloquear comportamientos sospechosos antes de que afecten el proceso de venta

¿Cómo funciona?

Este sistema bloquea miles de millones de intentos automatizados cada día, alcanzando un promedio de 566 millones de ataques diarios en el último trimestre de 2025.

La subgerencia general de Ticketmaster Perú, explicó que la implementación de estas herramientas responde a la necesidad de democratizar el acceso a eventos de alta demanda en eventos como el concierto de BTS.

La fila virtual para la venta de tickets para el concierto de BTS es otro componente fundamental del sistema. Esta se activa 30 minutos antes del inicio de la venta y asigna posiciones de forma aleatoria entre quienes ingresaron previamente, evitando ventajas injustas, afirmó.

Además, el sistema limita la cantidad de usuarios que pueden comprar simultáneamente, lo que contribuye a mantener la estabilidad de la plataforma de Ticketmaster Perú.

Elementos a tener en cuenta al momento de comprar

Si tienes cuenta, ingresa a ticketmaster.pe desde 30 minutos antes del inicio de la venta. En caso no la tengas, regístrate con anticipación.

desde 30 minutos antes del inicio de la venta. En caso no la tengas, regístrate con anticipación. Verifica tus medios de pago, activa tus compras por internet e ingresa correctamente el número de tu tarjeta, fecha de caducidad y CVV.

La cuenta de Weverse en preventa solo se podrá usar una vez por cuenta de Ticketmaster, y no se recomienda usar múltiples dispositivos para evitar ser considerado bot.

A diferencia de las ventas en Norteamérica y Europa, los usuarios no tienen que obligatoriamente tener ambas cuentas con el mismo correo.

Las cuatro entradas como máximo que se pueden adquirir para el concierto de BTS deben ser de la misma zona.

Las entradas Soundcheck no son transferibles.

Ticketmaster Perú aseguró que responderá dudas de los usuarios en sus redes sociales oficiales.