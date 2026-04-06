Fiscalía abre investigación tras brutal agresión en Surco por presuntos barristas en plena vía del Metropolitano

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público confirmó que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Surco-Barranco (Cuarto Despacho) abrió investigación contra quienes resulten responsables de la brutal agresión sufrida por Jonathan Pérez, un padre de familia de 34 años que fue atacado a golpes y con objetos contundentes en la Vía Expresa Sur, distrito de Santiago de Surco.

El hecho, ocurrido en el marco de la previa del clásico entre Universitario y Alianza Lima, disputado el último sábado 4 de abril, ha generado indignación nacional y reavivado el debate sobre la violencia de barristas en espacios públicos.

Salvaje ataque

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Pérez fue rodeado por un grupo de sujetos que lo golpearon salvajemente, incluso cuando ya se encontraba en el suelo, con uno de los agresores sosteniendo un cuchillo.

El ataque fue grabado y compartido en plataformas digitales, lo que permitió identificar la magnitud de la agresión y la participación de varios individuos. Testigos señalaron que la víctima habría sido interceptada por presuntos barristas de Alianza Lima, quienes lo atacaron sin mediar palabra.

El padre de familia fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a las graves lesiones ocasionadas. Su estado de salud es delicado y se encuentra bajo constante monitoreo médico.

🇵🇪| En un acto de violencia ocurrido en Perú, hinchas de Alianza Lima asesinaron a un seguidor del Universitario de Deportes tras darle múltiples punzadas con un arma blanca durante el ataque al interceptarlo para robarle su indumentaria deportiva.#Perú #Lima #Sucesos... pic.twitter.com/mzW3l4AMjx — Red Global de Noticias (@RGNoticias24) April 5, 2026

Acciones de la Fiscalía

La Fiscalía informó que se están realizando diligencias inmediatas para identificar a los agresores. Entre las medidas adoptadas figuran la revisión de cámaras de seguridad en la zona, la recopilación de testimonios de transeúntes y la solicitud de información a la Policía Nacional sobre posibles antecedentes de los implicados.

El Ministerio Público subrayó que el caso se investiga como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, y que se aplicarán las sanciones correspondientes una vez determinada la responsabilidad de los involucrados.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Surco-Barranco (Cuarto Despacho) investiga a quienes resulten responsables del delito contra la vida, el cuerpo y la salud de Jonathan Pérez (34), quien fue atacado a golpes y con objetos contundentes por parte de un grupo de... pic.twitter.com/4fuxcFDy4v — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 6, 2026

Este episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados en distintos puntos de Lima durante la previa del clásico. En distritos como Rímac y San Juan de Miraflores se reportaron enfrentamientos, disparos y ataques con bombardas, lo que evidencia la persistencia de la violencia vinculada a las barras bravas.

Vecinos de Surco denunciaron que la agresión no solo puso en riesgo la vida de Pérez, sino también la seguridad de quienes transitaban por la vía expresa. En redes sociales, el caso se viralizó y generó llamados urgentes a reforzar la seguridad en eventos deportivos y a sancionar con severidad a los responsables.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Surco-Barranco inició una investigación contra quienes resulten responsables del delito contra la vida el cuerpo y la salud en agravio de Jonathan Pérez (34), quien fue atacado por presuntos barristas de... pic.twitter.com/yNyIBlpfkN — Exitosa Noticias (@exitosape) April 6, 2026

La investigación de la Fiscalía marca un paso clave para esclarecer la responsabilidad en este ataque y enviar un mensaje contundente contra la violencia barrista. Mientras Jonathan Pérez lucha por su recuperación en UCI, la sociedad exige justicia y medidas efectivas para que el fútbol vuelva a ser un espacio de celebración y no de miedo.