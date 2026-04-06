Tren Lima-Chosica está funcionando en "perfectas condiciones": "A la altura de las grandes capitales", afirma alcalde

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras anunciar que el tren Lima-Chosica iniciaría operaciones la primera semana de abril, el alcalde capitalino, Renzo Reggiardo, supervisó este lunes 6 las maniobras del proyecto ferroviario y precisó que aun no tienen respuesta del MTC para inaugurarlo.

Tren Lima-Chosica ya estaría listo para iniciar funciones

Durante la verificación, la Municipalidad de Lima constató el estado de una locomotora, la revisión de los coches y la observación de operaciones previstas en campo, aprovechando el mantenimiento preventivo.

Esto se llevó a cabo luego de que los coches y la locomotora hayan sido trasladados desde el centro de Lima hacia la Estación del Ferrocarril Central Andino en Chosica.

Tras realizar los trabajos correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento, Reggiardo señaló que se constató que el tren Lima-Chosica se encuentra "en perfectas condiciones" y que se trata de un proyecto a la altura de "las grandes capitales".

"Está funcionando en perfectas condiciones. Con este medio de transporte masivo, vamos a permitir que más personas puedan trasladarse de forma digna. Van a poder desplazarse en un transporte a la altura de las grandes capitales del mundo", indicó.

Asimismo, se comprobó que el material ferroviario funciona correctamente, tanto el desplazamiento autónomo de los coches, el estado del material rodante y sus condiciones operativas.

🗞️ l ¡Trenes listos para operar! El alcalde @Renzo_Reggiardo supervisó el estado de locomotoras y coches del tren Lima - Chosica, confirmando que están listos para ofrecer un transporte seguro, rápido y cómodo a miles de vecinos. https://t.co/XrIaa2jb6W pic.twitter.com/RME7JnGPvs — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 6, 2026

"Son coches de acero inoxidable, con alta durabilidad, servicios eléctricos, espacios para bicicletas, baños y aire acondicionado. Se han movilizado en completa autonomía, sin necesidad de arrastre", agregó el burgomaestre.

"El MTC nos tiene que responder"

Según la MML, para dar operatividad al tren Lima-Chosica, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el concesionario deben ponerse de acuerdo para iniciar con los últimos trabajos, como los de señalización.

Si bien la comuna limeña indica que la empresa concesionaria del proyecto, Ferrovías Central Andina S.A., "ya ha mostrado disposición para iniciar estas labores", la entidad del Estado aun no da una respuesta clara.

"El MTC nos tiene que responder, hemos tenido una comunicación, pero lamentablemente no hemos llegado a una claridad respecto a la autorización que estamos solicitando", señaló Reggiardo.

El burgomaestre también recordó que el tren Lima-Chosica es un proyecto que se desarrollará en etapas. La primera incluirá el traslado de Chosica a Lima, para lo que, posteriormente, se incorporará el paradero de Huaycán.

La Municipalidad de Lima confirmó el "perfecto" estado y funcionamiento de la locomotora del Tren Lima-Chosica, por lo que señaló que el inicio de operaciones depende de la coordinación con el MTC.