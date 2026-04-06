Fernando Rospigliosi: "Policía tiene respaldo total del Congreso para derrotar la inseguridad y criminalidad en el país"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta hoy con un blindaje legal y político sin precedentes. Según el legislador, las recientes normas buscan devolver la autoridad operativa a los agentes para frenar la delincuencia.

La gestión actual del Poder Legislativo ha priorizado reformas estructurales que permiten a los efectivos actuar con mayor libertad. Rospigliosi enfatizó que la tranquilidad jurídica es vital para que los agentes realicen su labor sin temor a persecuciones judiciales injustas tras enfrentamientos armados.

El respaldo parlamentario se traduce en herramientas concretas que buscan agilizar la lucha contra el crimen organizado. Según el portal de noticias del Congreso, el parlamentario sostuvo que los efectivos policiales van a librar al país de la actual ola delincuencial que afecta a la ciudadanía.

Facultades de investigación y lucha frontal

La implementación de la Ley 32130 marca un hito en la operatividad de las fuerzas del orden. Esta norma permite que la Policía recupere la facultad de realizar investigaciones preliminares, una tarea que anteriormente estaba concentrada casi exclusivamente en el Ministerio Público, generando demoras.

Según Fernando Rospigliosi, esta decisión política es necesaria porque la policía es la que conoce el terreno y la dinámica de las bandas. "Nuestros efectivos policiales van a librar al país de la ola delincuencial", manifestó el legislador durante una ceremonia oficial en la capital.

El congresista de Fuerza Popular señaló que los agentes ahora cuentan con las condiciones para enfrentar a organizaciones criminales extranjeras y locales. Para el parlamentario, devolver estas atribuciones operativas es el primer paso para recuperar el control de las zonas más críticas del Perú.

Protección legal para los agentes del orden

Otro pilar de esta estrategia es el marco jurídico que evita la prisión preventiva automática para los agentes que usan su arma de fuego. El objetivo es que los efectivos sientan que el Estado los protege mientras defienden a la sociedad, eliminando el miedo al proceso penal.

Rospigliosi recalcó que no se puede combatir la alta criminalidad si el policía está "atado de manos" por normas que favorecen al delincuente. "Estamos dotando a la PNP de los instrumentos legales que necesitaban", precisó el titular interino del Legislativo durante su participación en un aniversario policial.

Finalmente, se espera que este paquete de reformas logre una reducción progresiva de los índices de violencia en las calles. La clave del éxito reside en que la PNP y el Congreso mantengan una alianza estratégica para garantizar que los delincuentes no ganen más terreno frente a la autoridad.