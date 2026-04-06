Papa León XIV recibe una bolsa de chifles en el Vaticano: "¿Son de Piura?

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven piurano dejó sorprendido al Papa León XIV en el Vaticano al regalarle chifles piuranos, provocando una reacción viral donde el Pontífice demostró el afecto y conocimiento por la cultura del norte peruano.

El encuentro ocurrió durante la Audiencia General del Miércoles Santo, cuando miles de fieles se congregaron en la Plaza de San Pedro. En medio del recorrido del papamóvil, Elvis Vílchez, un universitario de Piura, logró captar la atención de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. El joven, que viajó para participar en el encuentro UNIV 2026, llevaba consigo una bolsa del clásico snack piurano.

La reacción del Santo Padre fue inmediata y cargada de nostalgia al ver el obsequio. Según relató el propio estudiante, el Papa León XIV no solo se detuvo, sino que identificó el producto al instante. Este gesto espontáneo fue captado en video y se ha difundido rápidamente en redes sociales, resaltando la sencillez y buena memoria del actual representante de la Santa Sede.

#N60Noticias | PAPA LEÓN XIV RECIBE CHIFLES DE PIURA EN EL VATICANO 🇵🇪✝️El papa León XIV recibió una bolsa de chifles de Piura durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, en pleno contexto de Semana Santa. El gesto fue realizado por un joven peruano que participaba en... pic.twitter.com/IgXiCz448f — N60 Noticias (@N60Noticias) April 6, 2026

El vínculo histórico del Papa con el norte peruano

Este reconocimiento no fue casualidad, ya que el Pontífice guarda una relación estrecha con nuestro país. Según Infobae, el Papa León XIV vivió en la localidad de Chulucanas durante la década de 1980, donde se desempeñó como misionero. Durante esos años, el religioso se familiarizó con las costumbres locales y, por supuesto, con la gastronomía típica de la región piurana.

Al ver la bolsa, el Papa se acercó al grupo de peruanos y preguntó directamente: "¿Chifles de Piura?". Ante la confirmación del emocionado joven, el Pontífice sonrió y comentó entre risas que "eso está bien para ustedes", refiriéndose al gusto por este piqueo. Tras el breve intercambio, el Papa agradeció el detalle y entregó el regalo a su secretario personal para guardarlo.

Un regalo que une fe y tradición piurana

La entrega de los chifles se dio en el marco del UNIV 2026, un evento internacional que reúne a miles de universitarios en Roma. Esta iniciativa, inspirada en San Josemaría Escrivá, permite que jóvenes de todo el mundo compartan momentos de fe. Para Elvis Vílchez, llevar un pedazo de su tierra fue una forma de conectar sus raíces con su creencia religiosa.

El chifle, hecho de láminas de plátano verde frito, es un símbolo de identidad para los piuranos. El Papa, al recordar su paso por Chulucanas, validó la importancia de este producto que hoy recorre el mundo. El video del momento sigue sumando vistas, celebrando que el Papa León XIV todavía guarda a Piura y sus sabores en un lugar especial de su corazón.