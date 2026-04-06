Hospital Almenara: Edificio se incendia por segunda vez frente a nosocomio en La Victoria

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aproximadamente al mediodía de este 6 de abril, un voraz incendio se reportó en un edificio ubicado en el distrito de La Victoria. La cercanía con el Hospital Guillermo Almenara generó alarma inmediata entre pacientes y transeúntes. Este siniestro se originó en una infraestructura que ya había registrado un evento similar hace apenas un mes.

El rápido avance de las llamas obligó a que al menos cuatro unidades de bomberos llegaran al lugar de forma inmediata. La humareda negra se hizo visible desde varias cuadras a la redonda, provocando el cierra parcial de las vías aledañas. Los efectivos trabajaron arduamente para evitar que el fuego se extendiera a los locales comerciales y viviendas contiguas.

#AHORA Incendio en el Hospital Almenara. Es la segunda vez que se registra un siniestro en el mismo lugar casi un mes después. pic.twitter.com/1efWxgTR9x — Alvaro Pimentel (@AlvaroPimentelx) April 6, 2026

Acción de los bomberos en La Victoria

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú activó sus protocolos de emergencia para mitigar el avance del fuego. Según informó el diario La República, no se han reportado heridos ni víctimas mortales hasta el momento de esta edición.

Los agentes especializados realizaron labores de enfriamiento en las paredes laterales para asegurar que la estructura no colapsara. La preocupación principal de las autoridades fue la seguridad de los pacientes internados en el hospital que se encuentra justo al frente.

Es importante destacar que la acumulación de materiales inflamables en la zona facilitó que las llamas se propagaran rápidamente. El despliegue de las unidades bomberiles permitió confinar el siniestro en el punto de origen tras varios minutos de intenso trabajo.

Antecedentes de peligro en el inmueble

La situación ha generado una ola de críticas por parte de los vecinos, quienes aseguran que el edificio es un peligro constante, donde hace aproximadamente un mes, ocurrió otro siniestro en el mismo inmueble.

Las investigaciones preliminares buscarán determinar si las causas de este nuevo evento están relacionadas con las del mes anterior. Se presume que deficiencias en el sistema eléctrico o la falta de mantenimiento adecuado habrían provocado que el edificio se prendiera nuevamente.

La Municipalidad de La Victoria y las autoridades correspondientes deberán evaluar las condiciones de habitabilidad de este recinto. Resulta urgente establecer sanciones o medidas preventivas para evitar que un incendio en La Victoria ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

Este nuevo incendio frente al Hospital Almenara deja en evidencia la vulnerabilidad de algunas edificaciones antiguas en el distrito. La rápida respuesta de los bomberos fue clave para controlar el edificio en llamas en La Victoria antes de que ocurriera una tragedia mayor cerca del hospital.