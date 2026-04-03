Ezio Oliva y Karen Schwarz revelan lo complicado que ha sido mudarse a España: "El reto era enorme"

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/04/2026
Ezio Oliva y Karen Schwarz han decidido empezar una nueva vida fuera del país debido al éxito como cantante de Ezio en España. La pareja, junto a sus dos hijas, se mudó a un pequeño departamento en Madrid y compartió detalles de cómo están viviendo actualmente, resaltando el valor de la unión familiar.
Ezio y Karen se mudan a España
A través de una galería de fotos que ambos compartieron en Instagram, la pareja dejó ver que están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, a pesar de que aún no han terminado de instalarse completamente. Sin embargo, resaltaron que están cumpliendo sus sueños.
"¿Quién dijo que cumplir tus sueños sería cómodo? Cuando Karen y yo decidimos pasar los días entre Perú y España, sabíamos que el reto era ENORME, pero también que valía la pena", se lee en el texto que acompaña la primera parte de la publicación.
Asimismo, mostraron que, por ahora, no cuentan con muebles e improvisaron una especie de sala y comedor con los objetos que tenían a la mano. No obstante, se aprecia que ambos se han unido más como pareja junto a sus hijas. Están disfrutando del proceso de mudanza, siempre rodeados de mucho amor y compromiso por seguir creciendo juntos.
"Hoy nuestro comedor es una maleta, una caja y una mesita plegable, y es ahí donde te das cuenta de que hay momentos en los que la incomodidad te muestra el verdadero significado de la vida... y todo lo que alguna vez parecía importante se vuelve casi irrelevante. Seguimos construyendo, paso a paso, con amor, con fe y con un sueño que cada día se siente más cerca", concluyeron.
La relación de Ezio y Karen
Karen Schwarz y Ezio Oliva son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. Se conocieron en 2011, cuando el cantante fue invitado al fenecido programa 'El último pasajero' y tras congeniar y algunas citas más, formalizaron su relación hasta dar el paso de casarse por civil en 2016.
Tuvieron dos hijas, demostrando una gran unión familiar, ya que en sus redes sociales, la pareja no duda en evidenciar los mejores momentos que viven juntos a sus pequeñas. Es en una de esas publicaciones que la exconductora de televisión soltó una publicación que muchos no dudaron en calificar como "bomba", porque dejó con la expectativa de que pronto se agrandaría su familia.
De esta manera, Ezio Oliva y Karen Schwarz demuestran que empezar de cero no es fácil, pero sí posible cuando hay amor y compromiso. Su nueva vida en España refleja esfuerzo, sacrificio y unión familiar, dejando en claro que los sueños se construyen paso a paso, incluso en medio de la incomodidad y los cambios.