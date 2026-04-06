Expresidente José Jerí lamenta la muerte del periodista José María 'Chema' Salcedo: "Mi primera entrevista fue con él"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El periodismo peruano está de luto. El reconocido periodista y escritor José María "Chema" Salcedo falleció a los 79 años en Lima, tras una prolongada batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2017.

Su partida, ocurrida en la madrugada de este lunes 6 de abril, generó un profundo pesar entre colegas, instituciones y figuras públicas que lo recuerdan como una voz crítica, reflexiva y cercana a la ciudadanía.

El recuerdo de José Jerí

Uno de los mensajes más emotivos llegó del congresista y expresidente de la República interino, José Jerí, quien evocó la primera entrevista que tuvo en televisión con Salcedo en el año 2013. A través de sus cuenta oficial de X, compartió una esquela en memoria del periodista y recordó aquella conversación en la que hablaron sobre la amistad de Salcedo con el exalcalde Alberto Andrade.

"La primera entrevista que tuve en TV allá por el 2013 fue con Chema Salcedo", escribió Jerí, resaltando la huella que dejó en su carrera política y en la vida pública del país. El parlamentario expresó sus condolencias a la familia y colegas del comunicador, subrayando que su legado perdurará como ejemplo de compromiso y vocación periodística.

Recuerdo mucho que la primera entrevista que tuve en TV allá por el 2013 fue con Chema Salcedo. Los mejores recuerdos y una buena conversación en off sobre su amistad con Don Alberto Andrade. Gran momento. pic.twitter.com/Ik9uxurSFm — José Jerí (@josejeriore) April 6, 2026

Trayectoria y legado

Nacido en Bilbao, España, en 1946, Salcedo llegó al Perú con apenas cuatro años de edad, luego de que su padre emigrara tras la Guerra Civil Española. Se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y comenzó su carrera en el diario La Prensa en 1974. Posteriormente se consolidó como cronista en la revista Quehacer, director de El Diario de Marka y presidente del directorio de IRTP.

Su estilo crítico y reflexivo lo convirtió en referente en radio y televisión. Condujo programas como Fulanos y menganos en Plus TV (2002-2010) y publicó investigaciones de gran impacto, como el reportaje sobre el Hospital Víctor Larco Herrera en 1984.

También destacó como escritor con títulos como Uchuraccay. Testimonio de una masacre y El jefe. De ambulante a magnate, además de dirigir documentales premiados como Amazónico hoy y Rwanda, mi última utopía.

Mensajes institucionales

La Defensoría del Pueblo y diversas entidades expresaron su pesar, destacando que el Perú perdió a un maestro que supo entender la complejidad del país desde una mirada crítica pero esperanzadora.

En paralelo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) difundió un comunicado en el que lo calificó como "una de las voces más representativas de la comunicación en el país" y exhortó a honrar su memoria acercándose a su obra.

La muerte de Chema Salcedo marca el final de una etapa en el periodismo peruano. Su estilo, su voz y su compromiso con la comunicación crítica seguirán siendo recordados tanto por colegas como por instituciones y figuras públicas.

El homenaje de José Jerí y el mensaje de diferentes instituciones reflejan la dimensión de su legado y el impacto que tuvo en la vida nacional. Tras más de cinco décadas de ejercicio profesional, su ausencia deja un vacío irreparable en las ondas sonoras y en el corazón de quienes crecieron escuchando su análisis lúcido y su humor inteligente.