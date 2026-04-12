Material electoral no llega a centros de votación en varios distritos de Lima y retrasa la jornada: Esto dice la Onpe

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ciudadanos en varios puntos de Lima Metropolitana denuncian que siendo más de las 8:00 a.m. muchos locales de votación aún no cuentan con el material electoral para que inicie el proceso de sufragio. La ONPE ha confirmado dichos retrasos en la jornada a través de sus redes sociales.

Material electoral impide instalación de mesas

Como parte de la cobertura especial por las Elecciones Generales, Exitosa pudo confirmar que en distintos puntos de la capital como Cercado de Lima, Magdalena y San Borja, se vienen registrando retrasos en la distribución del material electoral.

La demora está impidiendo la instalación de las mesas de sufragios y, sobre todo, generando incomodidad entre muchos ciudadanos que se han aproximado a sus centros de votación designados para ejercer su derecho desde tempranas horas de la mañana.

"Es una pena lo que está pasando. Tengo personeros que tienen que abrir la mesa, ir a votar a otro distrito y regresar a apoyarme. Con este tiempo en contra no se va a poder. Que sean conscientes, por favor", señaló un ciudadano que cumplirá el rol de miembro de mesa.

ONPE se pronuncia tras retrasos

A través de un comunicado de prensa, la ONPE confirmó esta situación y precisó que la mayoría de retrasos en la distribución del material electoral se concentra en la zona sur de Lima, exactamente en 75 instituciones educativas de los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

En esta zona de la capital, el organismo electoral explicó que el problema se ha suscitado debido al incumplimiento de la empresa "Servicios Generales Galaga", encargada de transportar los documentos a cada local.

Onpe asegura que la distribución de materiales en algunas zonas de Lima presenta retrasos.

¿Hasta qué hora se puede instalar una mesa de sufragio?

En conversación con Exitosa, la vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rubí Prado Huayanay, aclaró a la ciudadanía que las mesas de sufragio deben instalarse desde las 7:00 a.m y tiene un plazo máximo hasta el mediodía, en caso del ausencia o el retraso de los miembros de mesa.

"La jornada electoral se da desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin perjuicio a ello, se puede presentar algunos casos como la ausencia de los miembros de mesa. En estos casos, se puede instalar hasta el mediodía. Después de esa hora, ya no es posible", sostuvo la funcionaria.

En este contexto, se dio a conocer que ciudadanos en varios puntos de Lima Metropolitana denunciaron retrasos en la entrega del material electoral en sus centros de votación.