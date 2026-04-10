Perú tendrá un nuevo FERIADO LARGO con tres días consecutivos: ¿Quiénes se verán beneficiados?

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Próximo feriado largo de tres días consecutivos en Perú. Conoce quiénes se verán beneficiados con un descanso prolongado a nivel nacional, que permitirá alejarse de la rutina laboral o planear un viaje familiar.

Próximo feriado largo en Perú: ¿Cuál es el motivo?

A pocos días de haber celebrado Semana Santa en Perú, en el jueves 2 y viernes 3 de abril, fechas en que se recordó la vida, pasión y muerte de Jesús a través de diversas actividades religiosas en distintas regiones del país, surge una nueva inquietud en la ciudadanía: ¿habrá un nuevo feriado largo para poder alistar las maletas y disfrutar de un merecido descanso?

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente en el país, se precisa que tendremos un nuevo feriado a nivel nacional y esta vez en mayo. Según el Decreto Legislativo N° 713, el día 1 de ese mes es 'Día del trabajo' y en este 2026 cae un viernes, lo que permitirá aprovechar un descanso prolongado si se suman al sábado y domingo, días en donde se descansa habitualmente.

Viernes 1 de mayo: Feriado nacional por 'Día del trabajo'.

Feriado nacional por 'Día del trabajo'. Sábado 2 de mayo: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.

Día de descanso habitual, mayormente para el sector público. Domingo 3 de mayo: Día de descanso habitual.

Beneficiarios con feriado largo de 3 días consecutivos

Ten en cuenta que este feriado nacional por 'Día del trabajo' beneficiará a trabajadores del sector público y privado, teniendo en cuenta que la aplicación de este día libre dependerá de acuerdos internos entre empleador y trabajador, por lo que su disfrute puede variar según cada empresa.

Este feriado largo no solo permitirá hacer viajes al interior del país para conocer los paisajes que tenemos y nuestra cultura, sino que también permitirá aprovechar más tiempo en familia y con amigos o estar en casa para avanzar con otras diligencias o tareas que tengamos pendiente.

En el marco de esta noticia, también recuerda que aquellos que laboren el 1 de mayo, feriado nacional, sin recibir descanso compensatorio deben percibir tres remuneraciones: una por el feriado y doble por haber laborado en esa fecha, según el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima.

Feriados nacionales que quedan en 2026

Si en caso no puedes aprovechar ese feriado del 1 de mayo, recuerda, que aún tienes más días libres este 2026, según el calendario oficial en el país:

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

y Día de la Bandera. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que si buscabas un día para tener un breve descanso, ten en cuenta que el próximo viernes 1 de mayo se conmemora el 'Día del Trabajo', una fecha que, sumada al sábado y domingo, generará un feriado largo para miles de peruanos.