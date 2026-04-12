Reniec amplía atención HOY domingo 12 de abril: entrega de DNI en más de 200 agencias a nivel nacional

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la antesala de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una jornada especial de atención este domingo 12 de abril, con el objetivo de facilitar la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los ciudadanos que aún no lo han recogido.

Horarios extendidos en todo el país

La entidad informó que serán 226 agencias a nivel nacional (revisa las agencias aquí) las que estarán operativas durante esta jornada extraordinaria.

La atención será desde las 7:00 a.m. hasta las 16:00 p.m. de la tarde , para atender la alta demanda de usuarios. Esta medida responde a la alta demanda de ciudadanos que aún tienen pendiente el recojo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El vocero de la institución, Jorge Puch, informó que las sedes habilitadas a nivel nacional operarán en un horario extendido para agilizar la entrega de los documentos tramitados previamente.

"La entidad está abocada principalmente a la entrega de estos documentos, debido a que aún existen 859 mil ciudadanos que no los han recogido. Es importante recordar que los electores podrán votar incluso con el DNI vencido. Los que tengan su DNI pendiente de recorgerlo no esperen hasta el último momento. Verifiquen la relación de oficinas habilitadas para la entrega del documento", subrayó el vocero institucional, Jorge Puch.

Es importante precisar que esta atención dominical está enfocada específicamente en la entrega de DNI ya listos para recojo, y no para el inicio de nuevos trámites administrativos. Recuerde que sin el documento físico, no podrá realizar su votación de manera regular. Acuda a tiempo y evite contratiempos de último minuto.

Se puede votar con DNI vencido

Para asegurar el derecho al sufragio en las Elecciones Generales 2026, el Reniec ha dispuesto que los ciudadanos podrán votar utilizando su DNI vencido o el DNI amarillo . Estas medidas excepcionales, oficializadas mediante la Resolución Jefatural N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC, tienen como objetivo eliminar barreras documentales y facilitar la participación masiva en la jornada de este domingo 12 de abril.



De esta manera, aunque el Documento Nacional de Identidad es el único requisito válido para ejercer el voto, la institución autorizó el uso de las versiones azul, electrónica o amarilla, sin importar si han caducado o están próximas a vencer.

Cabe resaltar que estas disposiciones tienen un carácter temporal y son exclusivas para los presentes comicios, permitiendo que ningún elector quede fuera del proceso por falta de renovación de su documento oficial.