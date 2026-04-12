¡Atención! HOY domingo 12 de abril, Reniec entregará en sus agencias los DNI tramitados en los Centros MAC

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En plena jornada de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha emitido una alerta importante para los ciudadanos que realizaron el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Debido a que estos centros no se encuentran operativos para la atención, los documentos serán entregados en las oficinas registrales correspondientes, garantizando la continuidad del servicio.

¿Dónde recoger tu documento hoy?

La medida establece que cada Centro MAC tiene ahora una oficina registral de destino, a la cual deberán acudir los ciudadanos para recoger su Documento Nacional de Identidad.

Esta reorganización busca evitar contratiempos y asegurar que los usuarios puedan acceder a su DNI sin inconvenientes. Las principales correspondencias son:

MAC Ventanilla: Agencia Reniec Ventanilla

MAC Lima Norte: Agencia Reniec Independencia

MAC Lima Sur: Agencia Reniec San Juan de Miraflores

MAC Lima Este: Agencia Reniec Santa Anita

MAC Callao: Agencia Reniec Callao

MAC Ayacucho: Agencia Reniec Huamanga

MAC Arequipa: Agencia Reniec Arequipa

MAC Áncash (Chimbote): Agencia Reniec Santa

MAC Cajamarca: Agencia Reniec Cajamarca

MAC Cusco: Agencia Reniec Cusco

MAC Huánuco: Agencia Reniec Huánuco

MAC Huancayo: Agencia Reniec Huancayo

MAC Ica: Agencia Reniec Ica

MAC Puno (Juliaca): Agencia Reniec San Román

MAC Loreto (Iquitos): Agencia Reniec Iquitos

MAC Moquegua: Agencia Reniec Mariscal Nieto

MAC Piura: Agencia Reniec Piura

MAC Ucayali: Agencia Reniec Pucallpa

Esta disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Reniec para asegurar que los ciudadanos cuenten con su DNI de cara a las Elecciones Generales 2026, reforzando la coordinación entre oficinas a nivel nacional.

Se puede votar con DNI vencido

Para asegurar el derecho al sufragio en las Elecciones Generales 2026, el Reniec ha dispuesto que los ciudadanos podrán votar utilizando su DNI vencido o el DNI amarillo . Estas medidas excepcionales, oficializadas mediante la Resolución Jefatural N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC, tienen como objetivo eliminar barreras documentales y facilitar la participación masiva en la jornada de este domingo 12 de abril.

De esta manera, aunque el Documento Nacional de Identidad es el único requisito válido para ejercer el voto, la institución autorizó el uso de las versiones azul, electrónica o amarilla, sin importar si han caducado o están próximas a vencer.

Cabe resaltar que estas disposiciones tienen un carácter temporal y son exclusivas para los presentes comicios, permitiendo que ningún elector quede fuera del proceso por falta de renovación de su documento oficial.