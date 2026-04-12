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¡Atención! HOY domingo 12 de abril, Reniec entregará en sus agencias los DNI tramitados en los Centros MAC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó la reubicación de la entrega de DNI que inicialmente estaba prevista en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Reniec entregará los DNI tramitados en los Centros MAC
Reniec entregará los DNI tramitados en los Centros MAC RENIEC

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/04/2026

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En plena jornada de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha emitido una alerta importante para los ciudadanos que realizaron el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Debido a que estos centros no se encuentran operativos para la atención, los documentos serán entregados en las oficinas registrales correspondientes, garantizando la continuidad del servicio.

¿Dónde recoger tu documento hoy?

La medida establece que cada Centro MAC tiene ahora una oficina registral de destino, a la cual deberán acudir los ciudadanos para recoger su Documento Nacional de Identidad.

Esta reorganización busca evitar contratiempos y asegurar que los usuarios puedan acceder a su DNI sin inconvenientes. Las principales correspondencias son:

  • MAC Ventanilla: Agencia Reniec Ventanilla
  • MAC Lima Norte: Agencia Reniec Independencia
  • MAC Lima Sur: Agencia Reniec San Juan de Miraflores
  • MAC Lima Este: Agencia Reniec Santa Anita
  • MAC Callao: Agencia Reniec Callao
  • MAC Ayacucho: Agencia Reniec Huamanga
  • MAC Arequipa: Agencia Reniec Arequipa
  • MAC Áncash (Chimbote): Agencia Reniec Santa
  • MAC Cajamarca: Agencia Reniec Cajamarca
  • MAC Cusco: Agencia Reniec Cusco
  • MAC Huánuco: Agencia Reniec Huánuco
  • MAC Huancayo: Agencia Reniec Huancayo
  • MAC Ica: Agencia Reniec Ica
  • MAC Puno (Juliaca): Agencia Reniec San Román
  • MAC Loreto (Iquitos): Agencia Reniec Iquitos
  • MAC Moquegua: Agencia Reniec Mariscal Nieto
  • MAC Piura: Agencia Reniec Piura
  • MAC Ucayali: Agencia Reniec Pucallpa

Reniec realiza Entregatón de DNI

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Esta disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Reniec para asegurar que los ciudadanos cuenten con su DNI de cara a las Elecciones Generales 2026, reforzando la coordinación entre oficinas a nivel nacional.

Se puede votar con DNI vencido

Para asegurar el derecho al sufragio en las Elecciones Generales 2026, el Reniec ha dispuesto que los ciudadanos podrán votar utilizando su DNI vencido o el DNI amarillo. Estas medidas excepcionales, oficializadas mediante la Resolución Jefatural N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC, tienen como objetivo eliminar barreras documentales y facilitar la participación masiva en la jornada de este domingo 12 de abril.

De esta manera, aunque el Documento Nacional de Identidad es el único requisito válido para ejercer el voto, la institución autorizó el uso de las versiones azul, electrónica o amarilla, sin importar si han caducado o están próximas a vencer. 

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Cabe resaltar que estas disposiciones tienen un carácter temporal y son exclusivas para los presentes comicios, permitiendo que ningún elector quede fuera del proceso por falta de renovación de su documento oficial.

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