Niño de cuatro años fallece en trágico accidente tras sacar la cabeza por ventana de bus

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Mucha tristeza ha causado la muerte de un niño de cuatro años. El pequeño iba con su mamá en un bus cuando, en pleno trayecto, decidió sacar la cabeza por la ventana y todo terminó en una tragedia que tiene a su familia destrozada.

Niño sufre fatal accidente en bus

La pena golpea fuerte a todo Antioquia, en Colombia, al saberse que un pequeño de solo cuatro años falleció en un fatal accidente. El niño iba junto a su madre dentro de un bus intermunicipal.

Un niño de 4 años mu*i* en un accidente en la vía El Santuario-Granada, en Antioquia, Colombia, cuando sacó la cabeza por la ventana de un bus en el que viajaba con su madre y fue impactado por otro vehículo que venía en sentido contrario.#Chiapas | #Noti13 pic.twitter.com/yq3bCX7KzJ — Canal 13 Chiapas (@canal13Chiapas) April 10, 2026

El hecho ocurrió en la vía El Santuario-Granada, cuando la familia se dirigía hacia Medellín. Según el reporte, el menor sacó la cabeza por la ventana del vehículo justo en un momento de cruce con otro bus, lo que desencadenó la tragedia.

De acuerdo con la información recopilada, en ese tramo de la carretera se cruzaron dos buses intermunicipales: uno de la empresa Flota Granada y otro de Coonorte. Fue en ese instante cuando el menor fue alcanzado por el vehículo que venía en sentido contrario.

El niño, que celebró sus cuatro años el 18 de marzo, sufrió heridas muy graves por el impacto, obligando a una reacción rápida de la gente del bus y su madre.

Rápidamente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios en El Santuario. Los médicos buscaron estabilizarlo para luego derivarlo a la Clínica Somer en Rionegro, ya que el pequeño estaba muy mal.

Niño no logra sobrevivir y muere

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el estado del menor continuó siendo crítico durante su internamiento en la Clínica Somer. Días después, se confirmó su fallecimiento, generando profundo dolor en su familia y su comunidad de origen en San Pablo, Bolívar.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. El conductor del bus de Coonorte fue ubicado posteriormente en el parque principal de Granada, donde aseguró que no se percató del accidente durante su recorrido.

Llamado urgente a la prevención

Este lamentable caso ha reabierto el debate sobre los riesgos de permitir que los niños saquen partes del cuerpo por las ventanas de los vehículos. Las autoridades han reiterado la importancia de la supervisión constante de los menores durante los viajes.

Asimismo, han enfatizado que acciones simples de prevención pueden evitar tragedias como la ocurrida en la vía El Santuario-Granada, que hoy deja un profundo vacío.

De esta manera, la profunda conmoción se extendió tras la muerte de un niño de cuatro años en un trágico accidente mientras viajaba en un bus intermunicipal junto a su madre, luego de que sacara la cabeza por la ventana del vehículo en pleno trayecto.