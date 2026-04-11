ONPE asegura que policías y militares podrán votar este 12 de abril, aunque sin mesas especiales

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de las elecciones generales del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió un comunicado en el que asegura que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército sí podrán votar, aunque no en mesas especiales como se había solicitado.

Policías y militares podrán votar

La ONPE explicó que, si bien no se logró implementar mesas de votación exclusivas para policías y militares, se dispuso un mecanismo alternativo: el ingreso por horarios en dos grupos. El primero cumplirá servicio hasta el mediodía y luego ingresará el segundo grupo, garantizando que todos los efectivos puedan ejercer su derecho al sufragio.

"Así, todos los peruanos y peruanas podremos elegir a nuestras autoridades este 12 de abril", señaló la entidad en sus redes oficiales.

📢 #ONPEChequea🔎 | Los efectivos de la @PoliciaPeru y @EjercitoPeru SÍ PODRÁN VOTAR en las Elecciones Generales 2026, pero no lo harán en mesas de votación especiales. pic.twitter.com/8cG7bVjrc2 — ONPE (@ONPE_oficial) April 12, 2026

IDL-POL denunció falta de mesas de sufragio especiales

El anuncio responde a las críticas difundidas días antes, cuando el Instituto de Defensa Legal Policial se denunció que la falta de mesas especiales podía limitar la participación de miles de policías desplegados en funciones de seguridad durante la jornada electoral.

La preocupación se centraba en que, al estar asignados a labores de orden público, muchos efectivos no podrían trasladarse a sus locales de votación habituales, lo que en la práctica significaba excluirlos del proceso.

Especialistas en derecho electoral advirtieron que esta omisión podía vulnerar el derecho constitucional de los policías y militares a votar. La denuncia publicada en medios especializados subrayaba que la ausencia de mesas especiales era una falla de organización que afectaba directamente la legitimidad del proceso, pues dejaba sin voz a un sector clave de la ciudadanía.

La discusión también puso en relieve la tensión entre deber y derecho: los policías y militares tienen la obligación de garantizar el orden durante la jornada electoral, pero al mismo tiempo son ciudadanos con derecho a participar en la elección de sus autoridades.

La discusión se produce en un escenario de alta expectativa ciudadana, dado que en esta jornada se elegirá al presidente y vicepresidentes de la República, a los 60 senadores y 130 diputados del nuevo Congreso bicameral, además de representantes ante el Parlamento Andino.

Con este comunicado, la ONPE busca despejar dudas sobre la participación de policías y militares en los comicios, garantizando que podrán votar mediante un sistema de turnos.

Aunque no se implementaron mesas especiales, la entidad asegura que el derecho al sufragio de los efectivos estará protegido. La medida responde a las denuncias que habían generado preocupación en la víspera de la elección y refleja la necesidad de equilibrar la organización electoral con el respeto a los derechos ciudadanos de quienes cumplen funciones esenciales en la seguridad del país.