Minedu confirma que NO habrá clases el viernes 10 y lunes 13 de abril en estos colegios: ¿Por qué?

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Minesterio de Educación (Minedu) confirmó que no habrá clases escolares presenciales el viernes 10 y lunes 13 de abril a nivel nacional. Conoce qué colegios suspenderán sus actividades y las razones del sector.

¿En qué colegios no habrá clases entre el 10 y 13 de abril?

Perú se prepara para elegir al próximo jefe de Estado este domingo 12 de abril. En ese marco, el Minedu ha puesto en marcha el despliegue logístico para las Elecciones Generales 2026, por lo cual, debió tomar una medida inesperada para los padres de familia: ¡no habrá clases escolares entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril!

Las autoridades educativas precisaron que la medida responde a una coordinación directa con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo cual se dispone la suspensión de las actividades escolares, en esas fechas, en los siguientes colegios:

Únicamente en 10,131 colegios públicos y privados a nivel nacional que han sido seleccionados como locales de votación . ¿Por qué? Pues bien, de acuerdo a la entidad liderada por la ministra María Esther Cuadros, se solicitó la disponibilidad de esos centros educativos para la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral.

En ese marco, se exhortó a los padres de familia tener presente que la medida solo aplicará para los colegios que se usarán para las Elecciones 2026 y que, respecto a aquellas instituciones educativas que no funcionarán como centros de votación, las clases sí se desarrollarán con total normalidad de manera presencial, sin alteraciones en el calendario escolar.

Elecciones 2026: Recuperación de clases escolares

Ten en cuenta que el Minedu precisó que se tomarán medidas para garantizar el cumplimiento de las horas lectivas. La ministra de Educación solicitó que los directivos de las más de 10,130 instituciones educativas seleccionadas como locales de votación tomen medidas pedagógicas necesarias para la recuperación de las horas de clases perdidas.

Se solicitó a las autoridades educativas supervisar que, una vez concluido el proceso electoral, las escuelas sean restituidas en condiciones óptimas para retomar sus actividades con normalidad.

No habrá clases en colegios elegidos como locales de votación

La entidad encargó a las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL), garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas que han sido consideradas como locales de votación.

Finalmente, María Esther Cuadros exhortó exhortó a las autoridades educativas regionales garantizar la disponibilidad de los locales dentro de los plazos establecidos y coordinar con las autoridades electorales para asegurar que este objetivo se cumpla de manera ordenada y planificada.

Con esta medida, el sector reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo ordenado del proceso democrático, resguardando al mismo tiempo la continuidad del servicio educativo en el país.

No habrá clases en colegios elegidos para votar el 12 de abril.

Es así como el Minedu confirmó que no habrá clases el viernes 10 ni el lunes 13 de abril en los colegios públicos y privados a nivel nacional, que sean centros de votación en las Elecciones 2026.