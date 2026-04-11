Elecciones 2026: Peruanos en Nueva Zelanda ya emitieron su voto

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Arrancó la jornada electoral en el extranjero. La Cancillería del Perú informó que los peruanos residentes en Nueva Zelanda ya se encuentran emitiendo su voto desde este sábado 11 de abril, marcando el inicio de las Elecciones Generales 2026.

Elecciones 2026: Nueva Zelanda es el primer país en abrir mesas de votación

Desde las 2 de la tarde (hora peruana) del sábado, los connacionales en Wellington, capital del país oceánico, acudieron a sufragar a la Embajada peruana, sede oficial de votación donde se instalaron tres mesas electorales para 841 electores.

Esto equivale a las 7 de la mañana en Nueva Zelanda, gracias a la diferencia horaria de 17 horas que existen entre ambos países. Las mesas de votación funcionarán hasta las 5 de la tarde.

De esta manera, los peruanos en el continente de Oceanía dan el banderazo de salida a un proceso electoral en el que se instalarán cerca de 2.500 mesas de sufragio en todo el mundo para estos comicios.

Después de Nueva Zelanda, le sigue Australia como el segundo país en abrir sus nueve mesas con 4201 electores, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, Tokio, en Japón, contará con 25 mesas y 12.031 electores.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más de 1 millón 210 mil peruanos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto, lo cual equivale al 4.4% del padrón total.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | Ya está todo listo para iniciar la jornada electoral en Nueva Zelanda. La sede de votación para los peruanos en Wellington será la Embajada del Perú. Compatriotas emitirán los primeros votos de las elecciones generales 2026, mañana a las 2 de la tarde... pic.twitter.com/HpDqoHNqH3 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 10, 2026

Según precisó el pasado diciembre Maruja Hermoza Castro, presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, esto posiciona a estos votantes como un grupo electoral de relativa importancia y que incluso podría "cambiar el destino de nuestras Elecciones Generales 2026".

Los peruanos en el exterior conforman un distrito electoral único y eligen, además de Presidente y vicepresidentes, a 30 senadores por distrito nacional, representantes a la Cámara de diputados y al Parlamento Andino.

Reniec amplía atención este 11 de abril para entrega de DNI

En la antesala de las Elecciones 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una jornada especial de atención este sábado 11 de abril, con el objetivo de facilitar la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los ciudadanos que aún no lo han recogido.

La entidad informó que serán 197 agencias a nivel nacional (revisa las agencias aquí) las que estarán operativas durante esta jornada extraordinaria, con horarios diferenciados para atender la alta demanda de usuarios.

Además, el domingo 12 de abril también habrán agencias habilitadas que atenderán hasta las 4:00 p. m., permitiendo a los ciudadanos recoger su documento incluso horas antes de acudir a votar.

Las votaciones para las Elecciones 2026 iniciaron este sábado 11 de abril en Nueva Zelanda, con peruanos emitiendo su voto en la Embajada del Perú en Wellington.