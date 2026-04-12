Elecciones 2026: ¿Qué consecuencias trae no pagar la multa por no votar?

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En pleno día de las Elecciones Generales 2026, no solo el país está en movimiento, sino también las comunidades peruanas en el extranjero. Mientras algunos cumplen con su deber, otros enfrentan la multa por no votar, una sanción que no termina ahí si se decide ignorarla, ya que puede traer serias consecuencias.

Multa por no votar en Elecciones 2026

En el sistema electoral peruano, la multa por no votar no es igual para todos. Depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano está registrado en el padrón.

Así, los montos establecidos para las Elecciones Generales 2026 en Perú son los siguientes:

Si vives en un distrito considerado de extrema pobreza, la multa equivale al 0,5% de la UIT , es decir, 27,50 soles .

, es decir, . Si tu distrito está clasificado como pobre, pagarás el 1% de la UIT , lo que corresponde a 55 soles .

, lo que corresponde a . Y si resides en una zona considerada no pobre, la multa es del 2% de la UIT, es decir, 110 soles.

Estas cifras se aplican automáticamente a quienes no acuden a votar, ya que el voto en el país es obligatorio. Es decir, no hay que hacer ningún trámite para "evitarla": si no votas, la multa aparece sola en el sistema.

Consecuencias de no pagar multa

Aquí es donde muchos ciudadanos se confunden. No pagar la multa por no votar no hace que la sanción desaparezca. Al contrario, la deuda queda registrada y el ciudadano sigue apareciendo como omiso en el sistema electoral.

Esto puede traer consecuencias que van más allá del simple monto económico. Entre las principales restricciones se encuentran:

Imposibilidad de realizar trámites en entidades públicas

Limitaciones para obtener documentos oficiales

Restricciones en gestiones administrativas ante el Estado

En otras palabras, la falta de pago empieza a pesar en la vida diaria, especialmente cuando se necesitan documentos o procesos rápidos en instituciones públicas.

También hay que tener en cuenta un detalle clave: si fuiste elegido como miembro de mesa —ya sea titular o suplente— y no cumples con instalar la mesa de sufragio, la sanción es más alta. En ese caso, la multa equivale al 5% de la UIT, es decir, 275 soles.

Así, las Elecciones Generales 2026 no solo dejan como saldo la multa por no votar, sino también una serie de consecuencias que aparecen cuando esta no se paga. Lejos de desaparecer, la sanción se mantiene activa y puede generar restricciones en distintos trámites ante el Estado.