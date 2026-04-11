Corazón Serrano: Integrante deja en shock al confirmar su relación con Lesly Águila

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante meses, las señales estuvieron ahí, pero nadie tenía la confirmación oficial. Ahora, la historia dio un giro inesperado cuando un integrante de Corazón Serrano decidió hablar y revelar su relación con Lesly Águila, generando revuelo inmediato entre los seguidores de la agrupación.

Jhon Peña confirma romance con Lesly Águila

Lo que ya era un secreto a voces terminó por hacerse oficial. Jhon Peña, percusionista de Corazón Serrano, decidió romper su silencio y confirmar públicamente que mantiene una relación sentimental con Lesly Águila, una de las voces más queridas y antiguas del grupo.

El anuncio no fue en televisión ni en un evento público, sino a través de sus historias de Instagram, donde compartió un extenso comunicado acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, dejando en claro que lo suyo va en serio.

"Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie", escribió.

Jhon Peña niega que busque fama

Pero eso no fue todo. Jhon Peña también aprovechó el momento para dejar en claro que esta sería la primera y última vez que hablaría sobre su vida personal.

"Nadie conoce mi historia, y tampoco tengo la necesidad de contarla. Pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora viviré en silencio, porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quien critique", expresó.

También, Peña hizo referencia a situaciones que lo incomodaron, como la difusión de sus publicaciones fuera de contexto. "Incluso copian mis estados y hacen creer cosas que no son, como si buscara publicidad, y eso está lejos de la realidad", agregó.

Pese a todo, también tuvo palabras de agradecimiento para quienes han respaldado su relación con la cantante. "En mi corazón no hay maldad. Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y deseos", finalizó.

Lesly Águila ya daba señales de amor

La confirmación no llega de la nada. Desde el 2025, Lesly Águila ya había sido vinculada con Jhon Peña luego de ser vistos juntos en viajes y vacaciones, lo que encendió rápidamente los rumores entre los seguidores de la agrupación.

Antes de este romance, la cantante tuvo relaciones mediáticas como la que mantuvo en 2014 con Frank Mendoza, quien incluso le pidió matrimonio en televisión. Años después, en 2019, volvió a darse una oportunidad en el amor con una persona alejada del espectáculo, aunque esa historia tampoco prosperó.

Tras esas experiencias, Lesly optó por mantener su vida sentimental en reserva, hasta ahora que, sin decir una sola palabra, su relación quedó confirmada por su propio compañero de grupo.

Así, la historia que durante meses fue solo especulación terminó por aclararse, luego de que Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, deje en shock al confirmar su relación con Lesly Águila.