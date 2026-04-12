Elecciones 2026: Lo que NO puedes hacer dentro de la cámara secreta al votar

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el inicio de las Elecciones Generales 2026, los peruanos se preparan para acudir a las urnas y votar. Es importante recordar que en la cámara secreta rigen prohibiciones claras. Quienes no respeten estas disposiciones de seguridad durante el proceso electoral podrían enfrentar problemas serios.

Prohibido grabar en la cámara secreta

Uno de los puntos más firmes establecidos para estas elecciones tiene que ver con la privacidad. En la cámara secreta no se permite utilizar celulares ni cámaras, con el fin de proteger el voto ciudadano.

Esto significa que no puedes tomar fotos, grabar videos ni mucho menos hacer transmisiones en vivo mientras marcas tu voto. El objetivo es claro: proteger la decisión del elector y evitar cualquier tipo de presión o control externo.

Esta medida no es nueva, pero sigue siendo una de las más importantes para garantizar que cada voto sea libre y secreto, sin interferencias ni exposición innecesaria.

Prohibido ingresar con propaganda electoral

Otro detalle que muchos pasan por alto es que no se puede ingresar al local de votación con ningún tipo de propaganda política. Esto incluye desde polos con logos hasta banderas, carteles o incluso papeles con referencias a candidatos.

La regla es simple: nada que haga alusión a partidos o movimientos políticos puede estar presente, ni dentro del local ni mucho menos en la cámara secreta. La intención es mantener un ambiente neutral, sin influencias ni presiones entre votantes.

Prohibido hacer desorden al votar

Más allá de lo que ocurre dentro de la cabina, el comportamiento general también está bajo la lupa. No se puede alterar el orden en la fila, colarse o generar desorden durante el proceso.

Además, si es tu primera vez votando y tienes dudas, solo puedes consultar con el personal autorizado. No está permitido que otra persona marque tu cédula, ya que el voto es estrictamente personal.

Y un punto que no pasa desapercibido: no se puede acudir en estado de ebriedad. En caso de detectarse, las autoridades pueden tomar medidas inmediatas.

Todo el proceso para emitir tu voto

El proceso es bastante claro. Tras identificarte con tu DNI en la mesa, recibirás la cédula firmada por el presidente de mesa. Luego, ingresarás a la cámara secreta, donde marcarás tu elección con total privacidad.

Después de ello, deberás doblar la cédula y depositarla en el ánfora. Finalmente, firmas, colocas tu huella y recoges tu documento.

El proceso electoral ocurre dentro del tiempo establecido, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., durante una fecha que prioriza el orden y la claridad en cada una de sus etapas.

En estas Elecciones Generales 2026, respetar las normas dentro de la cámara secreta al momento de votar es clave para garantizar un proceso limpio y sin contratiempos. Desde evitar el uso de celulares hasta no ingresar con propaganda, cada regla apunta a proteger la privacidad y el orden durante la jornada electoral.