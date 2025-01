"¿Me quieres ver preso?": Cómplice de 'El Monstruo' llama a su madre tras caer antes de cometer atentado

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sicario vinculado al peligroso criminal conocido como "El Monstruo". La detención se produjo cuando los sujetos se disponían a perpetrar un atentado con explosivos contra víctimas de extorsión en la Av. Santa Rosa de Lima y César Vallejo, en Comas.

La sorpresa fue mayúscula cuando alias 'Jordano' llamó a su madre para pedirle ayuda con la entrega de las armas y explosivos que, según él, tenía en su poder. Sin embargo, en un aparente intento de negar los hechos, la madre insistía en que no sabía de qué le estaba hablando su hijo.

El sujeto le decía a su madre que la policía ya estaba al tanto de todo y que él había confesado sus fechorías. A pesar de ello, la madre continuaba negando su conocimiento sobre el tema. En un momento, la mujer incluso pidió hablar con los policías, mientras su hijo permanecía esposado y un oficial sostenía el teléfono donde ambos conversaban.

"Ma, ya saben todo, necesito todo, voy a entregar todo. (¿Dónde estás tú?) En mi casa, mamá, en mi casa (...) (Yo no sé nada de qué cosa me hablas) Ma, ya saben todo, ¿me quieres ver preso? Ya saben todo, ¿dónde están las cosas? (¿Qué cosas, Jordano? ¿De qué cosas me hablas? Yo no sé nada. No sé de qué me estás hablando tú)", se escuchó en la conversación.