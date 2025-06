MIMP responde por caso del esposo de la ministra de la Mujer: "No tenía responsabilidad funcional directa"

El Ministerio de la Mujer se pronunció sobre la situación administrativa de Eduardo Rodríguez Paz, esposo de la ministra Fanny Montellanos, quien fue acusado de ser absuelto por funcionarios designados por la propia titular del sector, pese a estar vinculado con la desaparición de una donación valorizada en más de S/500 mil.

Mediante un comunicado, el MIMP informó que Eduardo Rodríguez Paz, esposo de la ministra Fanny Montellanos, se encuentra con licencia sin goce de haber, otorgada conforme a la normativa vigente.

"La Secretaría General pudo verificar que el señor Rodríguez Paz no fue designado como responsable de la recepción de los bienes -función asignada a otros servidores mediante cartas poder- y que no tenía responsabilidad funcional directa sobre el sub almacén, el cual contaba con un encargado formalmente designado", se lee en el oficio.