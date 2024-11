Mineros artesanales: Congreso dejará sin trabajo a 500 mil familias si no amplía el Reinfo

El próximo 31 de diciembre finalizará el plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Tras esta fecha, un estimado de 500 mil personas se quedarán sin trabajo. Ante ello, cientos de pequeños mineros marchan hacia el Congreso con una única consigna: la ampliación del proceso de formalización y la garantía de que los mineros informales puedan seguir trabajando.

En diálogo con Exitosa, representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) alertaron acerca de la situación que atraviesan las pequeñas empresas mineras y mineras artesanales, así como la relevancia que estas tienen para el sector.

"Nosotros somos empresarios pequeños y no marchamos durante el APEC para no ir contra los intereses del Perú, pero hoy sí nos mostraremos en la calle para reclamar el derecho que nos corresponde. Si no garantizan un proceso de ampliación, más de 500 mil personas se quedarán sin trabajo. El Congreso no puede mostrar tanta falta de sensibilidad", señaló Máximo Franco Becker, presidente de la Confemin.