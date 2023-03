Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspende el cobro de peajes por las intensas lluvias

12/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que ha quedado suspendido el cobro de peajes en tres tramos de la Red Vial Nacional. Dicha medida fue tomada luego que las personas que viajaban se vieran perjudicadas.

Recordemos que los ingresos recaudados por el cobro de peajes son dirigidos para asumir los costos de operación y mantenimiento de las vías (limpieza de vías, restauración de puentes, asfalto, atención de emergencia y auxilio vial), y para pagar por el financiamiento de las obras ya ejecutadas.

Pronunciamiento del MTC

"Se ha suspendido el cobro de peajes en tres tramos de la Red Vial Nacional para facilitar el tránsito de personas y mercancías por las intensas lluvias que se registran en el país", se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

🚨#MTCEnAcción |

Se ha suspendido el cobro de peajes en tres tramos de la red víal nacional para facilitar el tránsito de personas y mercancías por las intensas lluvias que se registran en el país.

⬇️Conoce más detalles aquí⬇️ pic.twitter.com/7KAEP9SA1L — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) March 12, 2023

Peajes con cobros suspendidos

Conoce los tres tramos suspendidos:

- Concesionaria: Autopista del Norte (Aunor)

Peaje suspendido: km 402

Tramo vial: Huarmey - Virú (de sur a norte)

- Concesionario: IIrsa Norte

Peajes suspendido: Chulucanas y Olmos.

Tramo vial: Piura - desvío Chulucanas - Olmos

- PVN: Unidad de Peajes Mocce

Tramo vial: carretera Lambayeque - Olmos - Piura

¿Qué beneficios ofrecen los peajes?

El cobro de peajes permite realizar grandes proyectos de infraestructura que son financiados directamente por sus usuarios, evitando así que los demás contribuyentes de un país tengan que subsidiar esa infraestructura vial. La tarifa hace posible la construcción y ampliación de la vía (carriles, puentes, viaductos, etc) y apoya el mantenimiento para que tenga un funcionamiento en óptimas condiciones.

Rafael López Aliaga prometió eliminar los peajes

El nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga prometió durante su campaña electoral la eliminación de los peajes.

"No más peajes te digo, los peajes regresan a Emape por más que les duela. Yo no pacto con los corruptos y esto es lo que me libera", dijo durante una entrevista con Mávila Huertas.

Sin embargo, el burgomaestre cambió de opinión, pues a inicios de años aseguró que renegociará las tarifas de peajes con los operadores.

"Vamos a renegociar los peajes, porque lamentablemente la gestión anterior nos deja como herencias laudos internacionales. Tenemos alternativas para negociar, las vías alternas que están previstas en los contratos de concesión. Me parece absurdo que una persona que vive en Puente Piedra, por salir de su casa, se le cobre peaje", dijo en una conferencia de prensa.

López Aliaga, también dijo que ya tenía opiniones legales para trabajar en rutas alternas.

"Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que han ganado laudos a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción. Otra ruta es ir al foro penal donde pensamos pedir medidas para Emape (Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos), que si es contraparte de los contratos, las competencias de los peajes", añadió.