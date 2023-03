José María Balcázar: Solución a crisis es adelanto de elecciones con referéndum de Asamblea Constituyente

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de la bancada de Perú Bicentenario, José María Balcázar, consideró que el adelanto de elecciones es "la única solución" para que el país salga de la crisis que atraviesa, pero manifestó que ello se debería llevar a cabo junto a un referéndum para Asamblea Constituyente.

"Yo, por mi parte, siempre he adelantado que la única solución para llegar a una pacificación es adelantar las elecciones ¿no es cierto? y, obviamente, con el agregado de que se consulte al pueblo sobre un referéndum. Yo creo que es un simple capricho o interés de grupos económicos, que no quieren esa consulta. Quiere decir que, en el fondo, no es una justificación política", declaró en nuestro medio.

De igual manera, resaltó que el pasado 2 de febrero votó en contra de la iniciativa para adelantar las elecciones debido a que no se estaba considerando lo que la ciudadanía "está reclamando"; ello en referencia a dicha consulta que apoya.

"Voté en contra porque ellos quieren que se haga una simple elección, sin considerar lo que el pueblo está reclamando, que es precisamente el referéndum", expresó Balcázar Zelada.

Durante el diálogo con Pedro Paredes para el programa 'Exitosa Perú', el legislador también se refirió al rechazo de la reconsideración presentada por el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, tras lo cual la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República estará en la facultad de poder discutir sobre el adelanto de comicios.

"La reconsideración fue rechazada, de Renovación (Popular), porque el que lo había planteado, el almirante (Jorge) Montoya, lo que pretendía era de que no se siga ese camino y que ya se rechace definitivamente, y que todo vuelva al estado anterior. O sea, a interpretar la Constitución para que todos los parlamentarios se queden hasta el 2026, así como el Ejecutivo", señaló.

En esa línea, indicó que ahora el tema queda en manos de la referida comisión, presidida por Hernando Guerra, y expresó sus deseos de que se presente a la brevedad el informe de dicho grupo de trabajo al respecto.

"Esa pretensión fue rechazada y entonces ahora el tema se encuentra en la cancha de la Comisión de Constitución, que preside el representante de Fuerza Popular, que es 'Nano' (Guerra) García. Espero que entonces las cosas, estando en ese estado, se tenga que inmediatamente esta semana presentar el informe de esa comisión, ya sea por unanimidad o por mayoría, si aceptamos o no aceptamos que este año se hagan las elecciones", precisó.

Congreso rechaza reconsideración de Jorge Montoya

Cabe recordar que ayer, 3 de marzo, el Congreso rechazó el pedido del congresista Jorge Montoya para no debatir más sobre el adelanto de elecciones en esta legislatura. De esta manera, la Comisión de Constitución sí podrá discutir sobre el tema del adelanto electoral.

"Insistir en el adelanto de las elecciones es atentar contra la estabilidad jurídica. Si algún colega congresista se siente descontento con su trabajo, formulen su licencia sin goce de haber", expresó Montoya Manrique frente a sus colegas.

El pedido fue rechazado, por lo que el adelanto de elecciones, presentado el 15 de febrero de 2023, podrá ser debatido en el mencionado grupo de trabajo del Parlamento. La denegada proposición buscaba que ningún proyecto de ley a favor del adelanto electoral sea discutido, por lo menos hasta junio del próximo año.