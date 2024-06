Ministro del Interior indignado por nueva liberación de delincuentes en Barranco: "Es el caso de la vergüenza"

El ministro del Interior, Juan Santiváñez, se pronunció acerca de la reciente liberación de delincuentes que fueron capturados en flagrancia mientras intentaban huir de una quinta en Barranco donde previamente habían perpetrado un robo. El alto funcionario catalogó la decisión judicial como parte del "caso de la vergüenza".

Durante el operativo 'Amanecer Seguro', lamentó que, pese al evidente crimen, la decisión de las autoridades judiciales no hayan sido concordes con las necesidades de seguridad de los ciudadanos.

Catalogó la situación como un acto vergonzoso, enfatizando las acciones de la representante del Poder Judicial. Sin embargo, resaltó que los vecinos hayan puesto en acción el "arresto ciudadano".

Agregó que la misma Fiscalía pudo demostrar que en diferentes ocasiones ya habían cometido dolo de similar característica.

El ministro Juan Santiváñez además comentó que conversó con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, de quién aseguró que está comprometido con la causa y enterado de la situación de los magistrados que liberan delincuentes.

"Me he comunicado personalmente con el presidente del Poder Judicial, sé que está absolutamente comprometido, me lo ha reafirmado, está siendo sumamente riguroso con los magistrados que sin ningún fundamento dejan en libertad a delincuentes y esperamos que en realidad la palabra del presidente del PJ se haga efectiva en este caso. Porque este es un caso que vamos a denominar el caso de la vergüenza", agregó.