Denuncian que abogada del Ministerio de la Mujer abandonó caso de abuso sexual de fiscal contra menor

12/06/2024

En diálogo con Exitosa, una madre de familia, cuya hija habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte del fiscal de Prevención del Delito del departamento de Loreto, Raúl Humala Trigoso, ha denunciado que la abogada del Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), abandonó la defensa de su hija.

Preocupante denuncia

Durante la entrevista, la madre reveló que la denuncia contra Raúl Humala se dio cuando su hija tenía solo 9 años de edad. En ese tiempo tras una investigación recibió una pena privativa de la libertad de seis años, en segunda instancia fue ratificada su sentencia donde un juez ordenó su inmediata detención y sea encarcelado.

Sin embargo, la señora alega que el fiscal denunciado "no cumplió ni un día de condena".

"Ella tenía nueve años, actualmente tiene 17 años. (...) Él no cumplió ni un día de condena porque en el momento de la lectura de la sentencia estaba fugado en Lima", expresó en diálogo con el periodista Manuel Rosas.

¡Prófugo de la justicia!

A pesar de sus esfuerzos por impedir que huya, el fiscal logró quedarse en Madrid, España, desde donde apeló a la Corte Suprema sin comunicarle ni enviarle a ella la notificación pertinente.

Además, la madre denunció que la abogada Rosa Reátegui Baldeón del Centro de Emergencia Mujer (CEM) no siguiera con el debido seguimiento del caso, lo que la llevó a ser ella misma quien deba moverse a distintas instancias judiciales para tratar de evitar que el agresor de su hija escape del país.

"No hicieron el debido seguimiento. Después de lograr la sentencia yo me acerco, le digo, doctora no hay RQ vigente (requisitoria), el señor (Raúl Humala) se va a fugar del país. (...) Yo me moví sola en el Poder Judicial Fiscalía y medios de comunicación para exigir que salga el RQ (...) eso salió a las 5 p.m. cuando ese señor pasó migraciones y salió del país", expresó.

En diálogo con Exitosa, una madre de familia, cuya hija fue víctima de tocamientos indebidos por parte del fiscal Raúl Humala, aseguró que este último escapó del país tras haber sido sentenciado.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD... pic.twitter.com/1U8RQuXFjv — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2024

Abandono jurídico

También lamentó que durante este año el CEM "no hiciera nada por presentar documentos y alegatos" para ayudar a su hija. Al verse abandonada, el 4 de junio de este año, les solicitó que le manden todos los expedientes de su caso a Lima para seguir ella con el proceso contra el presunto agresor de la menor.

"Le pregunté, fui, le dije a la doctora: '¿Cómo podemos hacer para pedir la extradición?' Hasta ahorita ella no me da los documentos que le he requerido, supuestamente derivó todo a Lima. Le he exigido desde el 4 de junio para poder ver qué hago", indicó la madre.

A su vez se mostró indignada de que la funcionaria del MIMP, sabiendo que tenían una audiencia el 10 de junio, no se comunicó con nadie para que coloquen un proceso de nulidad porque ella en ese momento "no estaba representada legalmente por nadie, ni notificada".

En diálogo con Exitosa, una madre de familia, cuya hija fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un fiscal, teme que el funcionario público quede impune por su presunta cercanía a la presidenta Dina Boluarte.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/SGgVUREBk3 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2024

Pedido a MIMP

La mamá exigió que exista un Estado que proteja a las víctimas, por lo cual pide a la ministra de la Mujer la ayuda necesaria y asesoramiento internacional.

De esta manera, una madre lamentó que la justicia no ampare a la víctima, como su menor hija, quien habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte del fiscal Raúl Humala. La progenitora denunció que la abogada del Centro de Emergencia Mujer, del MIMP abandonara la defensa de la menor.