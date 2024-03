Ministro de Salud ante aumento de casos de dengue: "No está bajó control"

El ministro de Salud, César Vásquez, dio cuenta de la situación en la que se encuentra el Perú a raíz del incremento de casos de dengue y señaló que la enfermedad no está bajo control, alegando que nuestro país atraviesa una epidemia.

Durante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Salud recordó la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el complicado escenario que les esperaba a los países de Latinoamérica respecto a la enfermedad tropical.

"No está bajo control, es una epidemia y es inminente que siga creciendo. A pesar de que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y no solo el Gobierno central, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales y todos estamos trabajando. De nada va a servir si es que a esta cruzada no se suma la población", expresó Vásquez.