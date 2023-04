Miraflores: Acusan a sereno por discriminar a mujer que estaba sentada en un parque con su hijo

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde del último miércoles un sereno de la Municipalidad de Miraflores le pidió a una mujer con su hijo que se retirará de la banca en la que estaba sentada y se fuera del lugar. El hecho fue acusado de ser un acto de discriminación debido a que la madre y el menor pertenecen al grupo de población vulnerable.

En el video compartido por el usuario @luiseduardocis en Twitter, se ve como el miembro de la Fiscalización y Control del distrito se acerca donde la fémina en compañía de otra efectiva municipal que permanece atenta a la situación. No obstante, al ver que un ciudadano comienza a grabar la escena, la compañera del sereno se aleja.

El miraflorino que registró todo el suceso aseguró que la mujer únicamente le estaba dando de comer al menor. En las imágenes se capta al sereno increpándola de reincidir en sus actos.

"Lamentablemente, ya hemos hablado varias veces con usted", se le escucha decir al sereno.

No obstante, la madre no se quedó callada y le hizo mención de que solo se encontraba descansando al lado de su hijo, respuesta que parecía no complacer a la severa autoridad.

"Yo esto descansando. ¿Acaso estoy vendiendo?", dice la señora.

Sereno es acusado de discriminación

Personal de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores fue acusado de haber cometido discriminación en contra de una mujer y su hijo.

La municipalidad @MuniMiraflores del inefable @CarlosCanalesA2 ahora acosa a personas de la sierra por darle de comer a sus hijos. Esto es de un nivel de discriminación del siglo pasado. @rmapalacios @ocram @contracultural @Defensoria_Peru pic.twitter.com/IcHdYxtAte — LEC (@luiseduardocis) April 26, 2023

Negativa a identificarse

Al ver la actitud del miembro de la Municipalidad de Miraflores, el ciudadano miraflorino Luis Eduardo Cisneros le pidió identificarse; sin embargo, el sereno se negó en reiteradas ocasiones pese a que está en obligación de hacerlo.

Ante la insistencia de Cisneros, el trabajador solo acotaba a decir "buenas tardes, caballero". Asimismo, se dirigió al ciudadano miraflorino para hacerle mención que fuera de cámaras sí podría explicar el porqué de sus acciones.

"Sí me deja de grabar, le explico la situación", expresó.

No obstante, el miraflorino no contentó con las respuestas del sereno lo acusó de acosar a la madre y su hijo.

"Usted está acosando a dos personas vulnerables y no se quiere identificar", agregó

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

Al respecto, la Municipalidad del distrito compartió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que indica que el sereno nunca manifestó su intentó de echarla del parque Kennedy y solo habría estado intentando cumplir con su labor de control de comercio ambulatorio.

📢 La municipalidad de Miraflores comunica a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/OiZbff8j76 — Muni de Miraflores (@MuniMiraflores) April 27, 2023

En esa línea, mostró su rechazo tajante a la acusación difundida a través de las redes sociales.