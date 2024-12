MML no apoyó a mujer herida por explosión de buzón eléctrico, denunció el esposo: "Su estado es crítico"

11/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El esposo de Marilú Taipe Medina, quien resultó herida por la explosión de un buzón eléctrico en Comas, solicitó ayuda urgentemente. Él aseguró que la Municipalidad de Lima no cumple hasta el momento con la promesa de hacerse cargo de los gastos médicos, por lo que exigió justicia y pidió al burgomaestre limeño tener mayor consideración.

Denuncian que MML no apoyó a mujer agraviada

En declaraciones para Exitosa, desde el Hospital Sergio E. Bernales en Collique, Comas, el esposo de la víctima indicó que Taipe se encuentra en estado crítico. Además, señaló que ella estaría en un área del nosocomio en el cual no recibiría la atención necesaria, por lo que espera que su situación pueda ser evaluada con urgencia.

"Su estado de salud de mi esposa es crítico. Hay mucho dolor, el omóplato lo tiene destruido. Está ahorita en este hospital, en un lugar donde no le corresponde. Está en el área de cirugía, debería estar en traumatología, porque necesita atención más directa. Hay exámenes que están pendientes", refirió.

En esa línea, indicó que Marilú ha perdido la audición en el oído derecho, y que el accidente le provocó fuertes quemaduras. No obstante, el hospital estaría a punto otorgarle el alta. "Me dirijo directamente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que no se haga de la vista gorda, porque esto es responsabilidad de la Municipalidad de Lima", añadió.

Familia está asumiendo todos los gastos

Por otro lado, indicó que lo ocurrido con Taipe Medina fue algo sumamente grave, al punto de que pudo perder la vida trágicamente. Tras el accidente, el esposo indicó que todos los gastos están siendo costeados por su familia. "Lo estamos asumiendo todo. Nos dijeron que el día martes la iban a trasladar a una clínica, pero aún no ha sucedido", manifestó.

"Hasta ahora, los exámenes que tienen que hacerle son los básicos. Por la explosión ella ha perdido la audición derecha, y hasta ahora no le hacen ninguna evaluación. Exigimos que se haga justicia, y por favor, el alcalde se ponga una mano al pecho y de verdad nos apoye como debe ser", añadió al respecto.

Por tal motivo, reiteró el pedido a la autoridad edil para que se cumpla con la promesa de brindarles el apoyo necesario. Marilú Taipe Medina requiere ser derivada a una clínica para que su atención sea adecuada, luego de sufrir los estragos de la explosión que ocurrió en un buzón eléctrico en Comas.