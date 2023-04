Municipalidad de Miraflores niega que sereno discriminó a mujer sentada en un parque con su hijo

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Miraflores rechazó tajantemente las acusaciones en contra del sereno acusado de discriminar a una mujer que se encontraba sentada en un parque en compañía de su hijo.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, informó a los vecinos y público general que el fiscalizador municipal que aparece en el video difundido por redes sociales estaba cumpliendo sus labores de control de comercio ambulatorio.

En ese sentido, precisó que "se ha querido tergiversar a través de un tuit en el cual se señala que se le ha querido desalojar de la referida zona distrital por razones y/o discriminatorias, cuando en ningún momento las imágenes muestran tal narrativa".

Asimismo, refirió que el sereno le recordó a la señora, en reiteradas ocasiones, que no se puede vender sus productos en el distrito, más no se le invitó a retirarse, tal como se ha señalado en las plataformas digitales.

La municipalidad agregó que, el hombre acusado mantuvo una postura de buscar la orientación a través de una comunicación asertiva "y sin discriminación de ninguna índole".

📢 La municipalidad de Miraflores comunica a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/OiZbff8j76 — Muni de Miraflores (@MuniMiraflores) April 27, 2023

¿Qué sucedió en el parque Kennedy?

La tarde del último miércoles un sereno de la Municipalidad de Miraflores le pidió a una mujer con su hijo que "tuviera la amabilidad" de retirarse del lugar donde se encontraba sentada. El hecho fue acusado de ser un acto de discriminación debido a que la madre y el menor pertenecen al grupo de población vulnerable.

En el video compartido por el usuario @luiseduardocis en Twitter, se ve como el miembro de la Fiscalización y Control del distrito se acerca donde la fémina en compañía de otra efectiva municipal que permanece atenta a la situación. No obstante, al ver que un ciudadano comienza a grabar la escena, la compañera del sereno se aleja.

La municipalidad @MuniMiraflores del inefable @CarlosCanalesA2 ahora acosa a personas de la sierra por darle de comer a sus hijos. Esto es de un nivel de discriminación del siglo pasado. @rmapalacios @ocram @contracultural @Defensoria_Peru pic.twitter.com/IcHdYxtAte — LEC (@luiseduardocis) April 26, 2023

El miraflorino que registró todo el suceso aseguró que la mujer únicamente le estaba dando de comer al menor. En las imágenes se capta al sereno increpándola de reincidir en sus actos.

"Lamentablemente, ya hemos hablado varias veces con usted", se le escucha decir al sereno.

No obstante, la madre no se quedó callada y le hizo mención de que solo se encontraba descansando al lado de su hijo, respuesta que parecía no complacer a la severa autoridad.

Al ver la actitud del miembro de la Municipalidad de Miraflores, el ciudadano miraflorino Luis Eduardo Cisneros le pidió identificarse; sin embargo, el sereno se negó en reiteradas ocasiones pese a que está en obligación de hacerlo.

De esta manera, la Municipalidad de Miraflores rechazó las acusaciones que se han hecho en contra del sereno que fue acusado de discriminación tras pedirle que se retire del lugar donde se encontraba.