Nuevo ministro de Justicia: es falso que haya adulterado certificados para ser jefe de DICSCAMEC

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate, negó haber adulterado su certificado de maestría en administración pública del Instituto Ortega y Gasset con la finalidad de ser jefe de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC).

En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó que él realizó estudios para obtener un máster en España y, al ser europeo, quedó adscrito a este país sin registrarse en Perú.

"Cuando se me designa a mi jefe de la DICSCAMEC alguien habrá indagado si ese registro estaba en Perú y no lo encuentra. Se le ocurrió sacar un titular diciendo que adultere mi hoja de vida, pero esta historia terminó en querellas. (...) Me pidió disculpas y yo acepté sus disculpas y desistí del caso", contó para nuestro medio.

En esa misma línea, precisó que el título sí existe más no está inscrito en Perú. De esta manera, contó que por el tema de las acusaciones de adulterar los certificados llegó a querellar hasta en cuatro oportunidades al medio de comunicación que presidió la incriminación.

"Hice cuatro querellas, pero terminamos en una conciliación. El medio se comprometió a reparar mi imagen y yo procedí a desistir de las cuatro denuncias", declaró.

Ministro de Justicia niega adulterar certificados

El titular de la cartera del Minjusdh expresó que las acusaciones de haber adulterado sus certificados para obtener un cargo público son falsas.

Según Murate, como prueba de que él no incurrió en el delito de falsificación de documentos cuenta que escribió en su libro "Los sueños de Ayrampito" un capítulo dedicado especialmente a este tema.

"Me gustaría que la gente que quiera enterarse al detalle (lea el libro que) está ahí. Eso es lo que ha pasado. Jamás adulteré una coma de nada en mi vida", expresó.

Otras acusaciones en su contra

En cuanto a su relación con César Hinostroza, investigado por el caso "Cuellos Blancos", reconoció haber mantenido conversaciones con el antiguo funcionario público; sin embargo, aclaró que no era nada indebido argumentando que solo se debía que practicaban el mismo deporte.

"No puedo mentir, las mentiras tienen patas cortas. Con Hinostroza compartimos actividad deportiva. Yo también he sido magistrado y él se trataba de un supremo, que todo el mundo lo respetaba, lo veía como una autoridad importante del país", dijo.

De esta manera, el ministro de Justicia ha negado todas las acusaciones en su contra, incluyendo la que lo increpaba de haber falsificado sus certificaciones de grados superiores.