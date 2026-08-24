Papa León XIV: Perú reforzará control migratorio ante llegada del sumo pontífice en noviembre

24/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, las instituciones Migraciones y Mincetur se preparan con medidas para reforzar el control migratorio y garantizar la seguridad de los miles de visitantes que arribarían al territorio peruano en los próximos meses.

Control migratorio se reforzará ante la llegada del papa León XIV

Luego que se diera a conocer el cambio de fecha en la que llegará el sumo pontífice al Perú, Migraciones y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo llevaron a cabo una reunión para implementar acciones que garanticen el ingreso ordenado y seguro de ciudadanos que arribarán al país durante el mes de noviembre.

Uno de los puntos que se han identificado con mayor demanda son Tumbes y Puno. Durante el encuentro, las autoridades correspondientes de ambas instituciones coincidieron en la importancia de fortalecer los controles en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerado el principal punto de ingreso al territorio nacional.

Asimismo, se evaluaron medidas para incrementar la capacidad operativa en los puestos de control migratorio ubicados en las fronteras y otros puntos estratégicos del país.

📰 #NotaDePrensa | En el marco de la visita del papa León XIV al Perú, #MigracionesPerú 🇵🇪 y el @MINCETUR coordinaron acciones para fortalecer la atención del flujo de visitantes y la seguridad migratoria durante su estadía.



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Lugares que visitará el papa León XIV

La visita del pontífice se desarrollará durante cinco días y comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, ciudades que concentrarán parte importante del desplazamiento de fieles, turistas y delegaciones nacionales e internacionales.

Ante esta situación, Migraciones prevé un incremento significativo del movimiento migratorio, principalmente en los puestos fronterizos de Tumbes y Puno, debido al posible ingreso de visitantes procedentes de países vecinos.

En ese sentido, el superintendente de Migraciones, Luis Yunis Herrera resaltó la necesidad de anticipar las acciones operativas y fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas para evitar inconvenientes durante la llegada de los visitantes.

"Estamos desplegando todos los esfuerzos interinstitucionales para garantizar que la llegada de miles de fieles y visitantes a nuestro país se realice con fluidez, orden y bajo estrictos estándares de seguridad en cada uno de los puestos de control", señaló.

Finalmente, Migraciones y el sector Turismo expresaron su disposición para implementar acciones que permitan fortalecer el control migratorio en el Aeropuerto Jorge Chávez, además de ampliar la capacidad operativa y evaluar nuevos mecanismos de en las fronteras y puertos ante el incremento previsto de viajeros por la llegada del papa León XIV al Perú en el mes de noviembre.