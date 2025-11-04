Paro de transportistas EN VIVO: Sigue aquí LO ÚLTIMO de la protesta de hoy 4 de noviembre

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que se registraran dos asesinatos contra conductores que brindaban sus servicios en el Callao, específicamente en la avenida Néstor Gambetta, algunos sectores de transportistas decidieron convocar a paro en solidaridad por el crimen. Este es el panorama que se vive este martes 4 de noviembre:

06:36 El 80% de empresas de transporte de Lima Sur paralizan sus labores por extorsión

El 80% de empresas de transporte público de Lima Sur han paralizados sus labores para acatar el paro convocado para este martes 4 de noviembre por el aumento de casos de extorsión.

06:21 Nula presencia de buses en la avenida Néstor Gambetta, Callao

Como se recuerda, esta fue la vía en donde se registraron los últimos asesinatos contra transportistas y fue por estas vidas perdidas que se convoco a paro de transportes para este martes 4 de noviembre. En la avenida no se observa la llegada de ninguna unidad de transporte público, ciudadanos llevan esperando hasta una hora en los paraderos, viéndose impedidos de llegar a sus destinos.

06:01 Buses repletos de pasajeros en Puente Nuevo

Debido a la poca afluencia de unidades de transporte público, los usuarios tratan de subirse a cualquier bus que pase por el paradero con tal de acercarse a su destino. Las unidades continúan su ruta totalmente llenos.

El general de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy, detalló que hasta el momento no se han registrado eventos de violencia y confirmó que hasta ahora se observa que "el paro es un poco mayor a los anteriores", en referencia a su impacto. Por ello, la PNP ha puesto a disposición buses para trasladar a la ciudadanía de ser necesario.

"Ha estas horas estamos viendo que si existe escases de vehículos, porque obviamente están parando, es algo atípico, pero satisface hasta el momento, no hay una demanda tal que la oferta no la pueda satisfacer ", explicó Felipe Monroy.

05:48 Pocos buses pasan por Puente Piedra

En un lapso de 20 minutos, un equipo de Exitosa solo vio brindar su servicio a las unidades de la empresa de transportes Nueva Estrella, que hace su ruta desde Ancón hacia el Cercado de Lima. Por lo tanto, con el pasar de los minutos son más los ciudadanos que se aglomeran en los paraderos esperando un vehículo para ir a su destino.

05:20 Poca presencia de buses de transporte público formales en el puente Atocongo

Se observa la llegada de unidades de transporte, en su mayoría informales, junto a pocos buses formales, por lo que los usuarios tratan de subir a estos vehículos para acercarse a su destino. La mayoría de estas unidades llegan totalmente llenas, por lo que los ciudadanos evalúan trasladarse a través de colectivos.

05:07 Poca afluencia de buses de transporte público en Puente Nuevo

Se observa la llegada de unidades de transporte público, aunque reducida cubre la necesidad de algunos pasajeros que esperan su bus desde tempranas horas de la mañana.

