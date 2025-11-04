¿Planeas retirar tu AFP HOY, 4 de noviembre? Solo este grupo podrá solicitar el desembolso de hasta S/21,400

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de afiliados se han visto beneficiados con el octavo retiro de AFP que aún sigue en marcha. En ese marco, conoce si estás en el grupo de personas que podrá solicitar el desembolso de hasta S/21,400 de sus aportes a fondos de pensiones este martes, 4 de noviembre.

Octavo retiro AFP: Solicitud inició el 21 de octubre

El 21 de octubre fue la fecha clave en que se autorizó el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), sin importar su edad, saldo acumulado o situación laboral. Desde ese día, las personas comenzaron a registrar la solicitud de sus aportes a través de las plataformas habilitadas por las cuatro administradoras: AFP Integra, Prima AFP, AFP Habitat y Profuturo.

El trámite para pedir tu AFP es 100% virtual y siguiendo un cronograma organizado en función del último dígito del número del DNI, con fechas asignadas para cada grupo. Es así como hasta el momento los afiliados cuyo documento terminaba en letra, 0, 1, 2 y 3 lograron realizar ya el proceso.

Asimismo, cabe destacar que el retiro de hasta 4 UIT será desembolsado en un máximo de cuatro armadas mensuales, cada una de 1 UIT (S/5,350) con un intervalo de 30 días entre cada depósito, dependiendo del día en que ingresaste tu solicitud.

¿Qué afiliados podrá pedir su AFP este 4 de noviembre?

Si estás pensando en retirar tu dinero acumulado en la AFP en el que estés afiliado, recuerda que el horario para el trámite de solicitud es el siguiente:

De 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes. Ten en cuenta que en feriados el trámite no está disponible.

Además, en este marco, surge otra interrogante, ¿quiénes podrán pedir hasta S/21,400 de sus fondos este martes, 4 de noviembre? Pues bien, según el cronograma oficial anunciado por la Asociación de AFP, solo aquellos que tienen su DNI con terminación en número 4 están habilitados para ello. Sin embargo, recuerda que también pueden realizar el proceso el miércoles, 26 de noviembre.

También tienen el periodo libre del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, que permite que no solo ellos, sino cualquier otro que no logró el procedimiento a tiempo, no se queden fuera.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

¿Podrás solicitar tu dinero si tienes el DNI vencido?

Las administradoras detallan en sus portales oficiales que el trámite de solicitud de hasta S/21,400 de sus aportes sí podrá realizarse con su DNI vencido, alegando que solo es necesario saber el número de su documento.

Así que si tu número de DNI termina en 4, entonces sí estás en el grupo que podrá registrar su solicitud de retiro AFP este martes, 4 de noviembre desde 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes, exceptuando los feriados.