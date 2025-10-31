¿Confirman feriado largo este lunes 3 y martes 4 de noviembre en todo el Perú? Esto es lo que dice El Peruano

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los peruanos se alistan para celebrar el 'Día de Todos los Santos' este 1 de noviembre, pero al caer un sábado, muchos se preguntan si este feriado nacional, se convertirá en un descanso largo hasta el 4 de noviembre. Conoce qué es lo que se señala en El Peruano.

¿Feriado largo desde el 1 al 4 de noviembre?

Octubre termina hoy y los ciudadanos esperan con ansias darle la bienvenida al penúltimo mes del año, que inicia con un feriado nacional y en el que se celebra el 'Día de Todos los Santos'. En medio de esta fecha, que este 2025 cae un día sábado, muchos se preguntan si el descanso se extenderá a los siguientes días, no solo domingo, para así poder desconectarse del trabajo, viajar, pasar tiempo con la familia o simplemente recargar energías.

La incertidumbre surge porque en anteriores el Ejecutivo establece que al caer un sábado o domingo un día de asueto, se programe que el lunes, e incluso el martes, puedan también ser considerados días de descanso. Sin embargo, según el diario oficial El Peruano, en esta ocasión, en noviembre, no se evidencia un feriado largo de cuatro días consecutivos.

En ese marco, según el Decreto Legislativo N° 713, el capítulo II, se señala que en noviembre solo será feriado nacional el 1 de noviembre y ningún otro día más se establecerá como una fecha para descansar. Por ello, ten en cuenta que el lunes 3 y martes 4 de ese mes el trabajo será normal tanto en el sector público como privado hasta el próximo día de asueto que se dará recién en diciembre.

'Día de Todos los Santos': Motivo detrás de esta fecha

Este 1 de noviembre, 'Día de Todos los Santos' servirá para rendir homenaje a las personas queridas que han partido. Esta tradición reúne a las familias alrededor del recuerdo y la fe, rememorando los buenos momentos que vivieron con quienes ya no están en este campo terrenal.

Miles de personas aprovecharán este sábado para asistir misas y visitar cementerios para compartir con sus seres queridos en señal de respeto. Cabe destacar que el origen de esta celebración se remonta a los años en que el papa Gregorio III lideró la Iglesia católica, entre 731 y 741.

Día de todos los santos, 1 de noviembre.

¿Cuándo será el próximo feriado largo oficial?

Pese a que desde este sábado 1 de noviembre hasta el martes 4 del mismo mes no habrá feriado largo para alistar las maletas y tomar unas breves vacaciones, aún no se pierde todas las esperanzas, ya que según lo confirmado, habrá 4 días consecutivos que podrás descansar: ¡en diciembre!

Este periodo de tiempo libre es el resultado de la coincidencia de dos importantes celebraciones en el país. Pues bien, el lunes 8 de diciembre es feriado en conmemoración a la Inmaculada Concepción y al día siguiente el asueto (martes 9), que se oficializó con la Ley N.º 31381, se debe al aniversario de la Batalla de Ayacucho, permitiendo así que los trabajadores que no trabajan fines de semana (sábado y domingo) sumen esas dos fechas más.

En resumen, de acuerdo con el diario El Peruano, solo este sábado 1 de noviembre será un feriado nacional en Perú y no se extenderá al lunes 3 ni al martes 4.