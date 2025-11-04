Paro de transportistas: PNP habilita más de 20 buses en todo Lima durante nueva jornada de protestas

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 4 de noviembre, un importante sector de transportistas viene acatando un paro masivo a sus operaciones a modo de rechazo por los recurrentes ataques de sicariato y extorsión contra conductores y cobradores.

Incluso, a solo horas de esta nueva jornada de protestas sujetos atacaron un bus de la empresa ETUL 4 SA de la ruta E en Chorrillos cuando se encontraba lleno de pasajeros. Afortunadamente, este violento ataque no reportó heridos, pero si generó miedo entre los que se encontraban en la unidad.

Bus de la PNP habilita buses en la Vía Evitamiento

Producto de estos lamentables hechos, decenas de empresa de transporte se sumaron a esta paralización generando que cientos de usuarios esperen durante varios minutos para abordar una unidad y dirigirse a sus respectivos destinos.

En medio de este desorden, la Policía Nacional del Perú habilitó un importante número de buses para poder brindar servicio gratuito a los pasajeros que se encuentran en grandes paraderos de la Vía Evitamiento como Puente Nuevo.

Exitosa pudo captar el preciso momento en que decenas de pasajeros forman largas colas para abordar estos vehículos que se dirigían a la zona sur de Lima la cual es una de las más afectadas por este nuevo paro.

Policía Nacional habilita 21 buses durante paro de transportistas.

21 buses en total

El Ministerio del Interior precisó, a través de un comunicado, que en total la PNP ha puesto a disponibilidad 21 buses para tratar de atender la alta demanda de pasajeros en Lima. Este pronunciamiento también indica los cuatros puntos donde podrán tomarse alrededor de toda Lima Metropolitana.

Por ejemplo, en el cono norte, estas unidades podrán encontrarse en los exteriores de la Escuela de Suboficiales de la PNP ubicado en Puente Piedra. En la zona este, estarán en el paradero principal de Manchay.

El Puente Atocongo fue el punto elegido en la zona sur de la capital ya que desde tempranas horas de este martes se ha reportado la presencia de decenas de usuarios que aún no logran abordar un bus. Finalmente, Puente Nuevo, en El Agustino, es otro de los puntos elegidos por las fuerzas policiales para desplegar estas unidades.

Además, la PNP deja en claro que este servicio se dará de manera temporada y fue pensando con la única finalidad de brindar apoyo a la población.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú habilitó un total de 21 buses desplegados por diferentes puntos de Lima Metropolitana para atender la alta demanda de pasajeros durante este paro de transportistas.