Posición ideologizada

Canciller sobre gobierno de México: "Tiene una actitud de constante intervención en asuntos internos peruanos"

El canciller Hugo de Zela consideró que el actual gobierno de México y el anterior, han tenido actitudes de intervención constante en los asuntos internos del Perú, basado en una posición ideologizada.

Hugo de Zela
Hugo de Zela (El Peruano)

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/11/2025

El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo que el anterior gobierno de México y el actual vienen teniendo "una actitud de constante intervención en los asuntos internos" del Perú. Ello, luego de conocerse que la embajada de dicho país viene dando asilo a Betssy Chávez, y como consecuencia se rompieron las relaciones internacionales. 

Posición lejana a la verdad

En entrevista en Canal N, el canciller consideró que la posición que ha adoptado el gobierno de México es alejada de la realidad de nuestro país y viene desde diciembre del 2022. 

"La posición que ellos han tomado, está basada lamentablemente, no en la realidad, no en lo que está ocurriendo en el Perú, sino en una posición ideologizada. Ellos han construido una realidad paralela que no se condice con lo que está ocurriendo realmente en el Perú y en consecuencia, nosotros no aceptamos la posición del gobierno de México", explicó. 

 

