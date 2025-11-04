Paro de transportistas: Buses de 'El Rápido' se desplazan en caravana hacia el Congreso

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, un importante número de buses de todas las rutas de la empresa El Rápido, emprendieron una larga caravana con dirección hacia el Congreso de la República exigiendo que no haya más muertes en su sector.

Con banderolas, globos negros y pancartas con mensajes de sus familiares, estas unidades se desplazan por la avenida Trapiche en Comas para dirigirse hacia el centro de la capital. Como se recuerda, esta compañía ha sido una de las más afectadas por las bandas criminales quienes les exigen el pago de cupos para no atentar contra sus vidas.

'El Rápido' se dirige en caravana hacia el Congreso

Exitosa pudo acompañar parte de su recorrido desde Lima Norte constatando que las pancartas en sus buses portaban los rostros de los conductores asesinados en los últimos meses. Por ejemplo, Daniel Cedeño fue asesinado en la avenida Miguel Iglesias de 4 disparos hace solo unas semanas atrás.

Otro que perdió la vida fue el conductor Gustavo Salazar de 45 años quien fue interceptado por dos motos lineales en la avenida Salvador Allende para luego recibir más de 4 balazos quitándole la vida casi de inmediato.

Incluso, el representante de 'El Rápido' declaró hace un tiempo atrás que ante las constantes amenazas y la inacción de la Policía Nacional del Perú pese a sus denuncias, decidieron pagar los montos exigidos por estas organizaciones para trabajar con tranquilidad.

PNP habilita más de 20 buses en Lima durante nuevo paro de transportistas.

PNP detiene caravana de 'El Rápido'

Lamentablemente, cuando se encontraban en la intersección de las avenidas Universitaria y 22 de agosto en Comas, un contingente de la Policía Nacional del Perú detuvo el paso de esta caravana generando el malestar de los conductores.

Este grupo de choferes y cobradores bajó de sus unidades para reclamar los motivos de este accionar ya que su movilización era totalmente pacífica. Durante estos minutos, Exitosa pudo conversar con ellos asegurando que solo aparecen cuando hacen un alto a sus servicios y no cuando son víctimas de hechos criminales.

Lamentablemente, todo esta situación ha ocasionado un importante tráfico vehicular en el resto de unidades que transitan por la avenida Universitaria, una de vías más transitadas de todo el cono norte.

De esta manera, un numeroso grupo de buses de las diferentes rutas de 'El Rápido' se dirigen en caravana con dirección hacia el Congreso de la República en el marco del nuevo paro de transportes convocado para este 4 de noviembre.