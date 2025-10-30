¡Es oficial! Perú tendrá feriado largo de 4 DÍAS seguidos este 2025: Conoce AQUÍ todos los detalles

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cansado de la rutina y pensando en viajar? Pues bien, ten en cuenta que queda poco para disfrutar de un feriado largo de cuatro días seguidos este 2025. Conoce cuáles son las fechas que beneficiará a cientos de trabajadores a nivel nacional y todos los detalles de estos días de asueto.

Próximo feriado largo 2025 en Perú

Muchos se encuentran a la espera del 1 de noviembre, ya que le permitirá al sector público descansar no porque se trate de un sábado, sino porque es feriado por 'Día de todos los santos'. Tras esa fecha, los peruanos tendrán que esperar hasta el siguiente mes, que trae buenas nuevas y que les permitirá tener un merecido descanso para alejarse de la rutina y un pequeño respiro al trajín laboral.

Según el calendario oficial de feriados en Perú, los trabajadores, especialmente del sector público, podrán tener días de asueto y no precisamente en Navidad, sino desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre. Así que ve alistando maletas y preparando todo lo necesario para tener tus merecidas vacaciones.

Para muchos, esos cuatro días consecutivos, será el cierre perfecto del año laboral, mientras que en el sector privado las condiciones dependerán de las disposiciones que establezcan sus jefes y respectivas empresas.

¿Por qué habrá feriado largo en diciembre?

Este periodo de tiempo libre es el resultado de la coincidencia de dos importantes celebraciones en el país. Pues bien, el lunes 8 de diciembre es feriado en conmemoración a la Inmaculada Concepción y al día siguiente el asueto, que se oficializó con la Ley N.º 31381, se debe al aniversario de la Batalla de Ayacucho, permitiendo así que los trabajadores que no trabajan fines de semana (sábado y domingo) sumen esas dos fechas más.

Cabe resaltar que diciembre es uno de los meses más esperados del año, marcando el cierre de un calendario con 16 feriados oficiales, los cuales incluyen celebraciones cívicas y religiosas, que puedes revisar en el siguiente LINK.

¿Pago triple si trabajas el 8 y 9 de diciembre?

En caso, por distintos motivos, te toca trabajar en esos dos feriados, 8 y 9 de diciembre, debes recordar que, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), tu empresa debe pagarte una triple remuneración por el día laborado. Este monto se calcula del siguiente modo:

Pago por el feriado (ya incluido en el salario que siempre recibes mensualmente).

Pago diario adicional por las horas efectivamente trabajadas.

Bonificación extra del 100% del salario diario por trabajar en día feriado.

En caso tu centro laboral no cumpla con ello podría ser sancionado. El castigo económico, contemplado por la ley peruana, supera los S/. 24 mil dependiendo del tamaño y tipo de empresa que incurra en la falta.

Así que alista maletas, ya que en diciembre tendrás un feriado largo que traerá cuatro días consecutivos de descanso entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre de 2025.