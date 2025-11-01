Josimar se pronuncia por primera vez tras embarazo de mellizos de su 'prima': "No tengo que afrontar ninguna paternidad"

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde hace semanas atrás la venezolana Verónica González, popularmente conocida como la 'prima' del salsero peruano Josimar, sorprendió a más de uno tras anunciar que se convertirá en madre de mellizos y el padre sería el artista. Al respecto, el intérprete decidió romper su silencio.

Josimar se pronuncia tras embarazo de su prima

El útimo viernes 31 se dio a conocer un adelanto de quiénes serán los invitados del programa televisivo 'Esta Noche', el cual es conducido por la 'Chola Chabuca' y se emitirá este sábado 1 de noviembre.

En esta oportunidad el exintegrante de 'Carineños de Guadalupe' estará presente junto a su amiga, la también salsera Daniela Darcourt. Ambos abrirán su corazón para contar mayores detalles sobre su situación sentimental actual y los proyectos musicales que tienen de cara al futuro.

En el audiovisual, el cantante peruano saldrá a romper su silencio respecto a la polémica que lo tiene en el ojo mediático tras una supuesta infidelidad a su pareja María Fe Saldaña. Sobre ello, fue claro al manifestar que no es el padre de los bebés que está gestando su 'prima' Verónica González.

"Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice", se oye expresar al intérprete de 'Con la misma moneda' con total seguridad.

Prima de Josimar tendrá mellizos

Vale recordar que todo inició cuando Verónica González, 'prima' de Josimar, en diálogo con Magaly Medina reveló que se encontraba embarazada de mellizos y que el padre sería el intérprete de salsa, fruto de una relación fugaz que sostuvieron en España.

Además, la venezolana reveló que inclusive llegó a un acuerdo con el salsero, sin embargo, no quiso brindar mayores detalles de ello. Eso sí, afirmó que él solicitó una prueba de ADN.

Daniela Darcourt habla de separación de Waldir Felipa

Por su parte, Daniela Darcourt habló sobre su ruptura amorosa con Waldir Felipa, la salsera abordó la pregunta de manera serena y con madurez, respecto al hombre con quien mantuvo una relación de un poco más de un año.

"Estoy soltera pero nunca sola.Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo elegiría cinco millones de veces más", manifestó la salsera respecto al bailarín profesional.

Como vemos, el cantante peruano Josimar será el más reciente invitado del programa 'Esta Noche' en el que rompió su silencio luego que su 'prima', la venezolana Verónica González, anunciara que se encuentra embarazada de mellizos y que el padre es el salsero. Al respecto, el intérprete negó rotundamente ello asegurando que no tiene que afrontar ninguna paternidad.